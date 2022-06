Desire Cordero, in piscina con un bikini sottilissimo, che ti sei perso CR7 | Video bollente

Desire Cordero, ex di Cristiano Ronaldo si è mostrata sui social con un video bollentissimo dove si mostra con un bikini molto sottile. Ve lo mostriamo.

Ex wag, in quanto ex fidanzata del campione di calcio portoghese Cristiano Ronaldo, bellissima senza alcune rivali e con tanti fan pronti a farle i complimenti ad ogni foto che pubblica sui social, Desire Cordero continua a sfoggiare la sua bellezza in ogni momento.

Desire Cordero e il video hot

Nata nel 1993, modella molto famosa in Spagna, nel 2014 è stata eletta Miss Spagna e ha calcato passerelle importanti in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera vanta anche una partecipazione a Miss Universo nel 2014 dove si è classificata tra le prime 10 finaliste e a Miss Mondo nel 2015 dove per un soffio non si è guadagnata la corona.

La donna è rimbalzata nel mondo del giornalismo sportivo a seguito della sua relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo avuta nel 2016 finita però dopo pochissimo tempo dopo che la donna si è impegnata con il calciatore francese naturalizzato italiano, Vincenzo Rennella.

Ma anche questa relazione è destinata a non perdurare nel tempo e dopo due delusioni la bellissima modella ci riprova con un altro calciatore. Trattasi di Joaquin Correa, che dopo aver giocato al Siviglia è entrato a far parte dei calciatori della Lazio e adesso è in prestito all’Inter.

Per amore di Correa la donna si è trasferita a Roma, ma anche quest’ultima sua relazione ha visto il tramonto. Dopo il calciatore dell’Inter, Desire sembrava aver trovato nuovamente l’amore però non con un calciatore come le sue precedenti storie ma con l’attore spagnolo Mario Casas.

I due sono stati fotografati assieme durante l’estate del 2021 mentre erano assieme nella casa dell’uomo di sette anni più grande di lei ma non hanno mai confermato la loro storia.

Adesso, la modella sembra essere innamorata di Atila Escolano modello con il quale è uscita allo scoperto dopo essere stata beccata a Madrid dove vive l’uomo.

Il post che piace tanto ai fan

Desire non è stata mai dimenticata dai tifosi di calcio, nonostante il suo cuore sembra aver preso altre strade e negli ultimi post di Instagram la donna ha pubblicato un video davvero molto bollente.

La modella si diverte in piscina con addosso un bikini che lascia intravedere davvero tutto quanto e sui social il video ha fatto il giro con qualcuno che dichiara a Cristiano Ronaldo di essersi perso questa bellissima ragazza.

CR7 COSA TI SEI PERSO… pic.twitter.com/2Vcindz12n — Ginevra (@Ginevracasalin) June 13, 2022

Tra i like ricevuti anche quello di Francesco Monte, noto protagonista di Uomini e Donne che da qualche tempo ha avviato una carriera come cantante.