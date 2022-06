Cassano rende pubblici i messaggi di Ronaldo, quello che ha scritto è incredibile: botta e risposta epico

Antonio Cassano ha reso pubblica la sua chat con Cristiano Ronaldo, i messaggi sono incredibili: botta e risposta davvero epico.

La querelle tra CR7 e Fantantonio non cenna a placarsi e l’ex calciatore azzurro ha rifilato un’altra stoccata al fenomeno portoghese rendendo pubblica la conversazione avuta tramite messaggio: botta e risposta incredibile.



La nascita della Bobo TV di Christian Vieri durante il lockdown è stata un enorme successo e ha fatto partire tantissimi nuovi tormentoni sul Web.

L’ex attaccante della Nazionale, in compagnia degli amici Ventola, Adani e Cassano, hanno lanciato su Twitch un vero e proprio talk show a tema calcistico che sta riscuotendo enorme successo tra i tanti appassionati.

Uno dei motivi è indubbiamente la forte personalità di Antonio Cassano.

Il barese ex Roma e Sampdoria tra le tante è ormai una continua fonte di discussione per le sue affermazioni sempre molto forti che scatenano dibattito e alle volte ilarità.

Uno dei tanti tormentoni riguarda la querelle con Cristiano Ronaldo.

Cassano non apprezza particolarmente il campione portoghese schierandosi quindi apertamente e ferocemente dalla parte di Leo Messi nel duello tra i due giocatori più forti dell’ultimo decennio e più.

Ormai un vero e proprio tormentone è diventato anche il suo discorso fatto di “No” e “Chapeau” con cui Fantantonio ha ribadito come le statistiche di CR7 per quanto mostruose non siano per lui un fattore rilevante.

Tra le tantissime pagine di questa querelle ormai leggendaria si trova anche il famoso episodio dei messaggi che Ronaldo avrebbe inviato a Cassano proprio in seguito alle sue affermazioni.

Nell’evento a teatro della Bobo TV, l’ex Inter e Milan ha nuovamente citato l’episodio leggendo i messaggi ricevuti: il dialogo è epico.

Cassano e i messaggi con CR7, il siparietto è tutto da ridere

Uno scontro ormai affermato e di lunga durata quello tra Cassano e Ronaldo il quale ha avuto nei messaggi del portoghese all’italiano il punto forse più alto.

Già tempo fa Fantantonio “denunciò” l’avvenuto sottolinenando come fosse stato Buffon a dare il numero (tramite addetto stampa) al campione lusitano e che i messaggi ricevuti, come confermabile dallo stesso ex numero 1 della Juventus, lo avevano innervosito e non poco.

La vicenda era però terminata lì almeno fino a pochi giorni fa quando Cassano, nell’evento a teatro della Bobo TV ha letto pubblicamente i messaggi.

Cassano ha dichiarato che l’asso del Manchester United gli ha riportato tramite 9 messaggi tutte le statistiche della sua carriera chiedendo quindi un po’ di rispetto.

La risposta di Fantantonio non si è fatta attendere, queste le parole: “Caro Cristiano di Ronaldo c’è ne solo uno ed è il fenomeno, Messi è molto più forte di te. Non mi piaci come giocatore, se per te è mancarti di rispetto sai cosa ti dico? Chapeau”.

Una risposta tutta da ridere che ha scatenato le risate del teatro ma non solo per una rivalità che è destinata a durare ancora per molto tempo.