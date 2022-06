Kessié-Barcellona rischia di saltare: ecco il clamoroso annuncio che fa tremare i tifosi blaugrana

L’accordo tra Franck Kessié e il Barcellona rischia concretamente di andare in fumo: le dichiarazioni dell’ultima ora alimentano i dubbi, tifosi sconvolti.

Il futuro di Franck Kessié è più incerto che mai: con il Barcellona era tutto fatto, ma un clamoroso colpo di scena potrebbe cambiare le carte in tavola.

Dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu nella scorsa stagione, il Milan dirà a un altro dei giocatori simbolo degli ultimi anni: Franck Kessié. Il giocatore ivoriano, soprannominato “Presidente” dai suoi tifosi, meno di un anno fa dichiarò come volesse i rossoneri a vita e come avrebbe sistemato la questione del rinnovo di contratto una volta terminate le Olimpiadi con la sua Nazionale.

E invece alla fine il centrocampista e la dirigenza milanista non hanno trovato l’accordo per il prolungamento. Troppo grande la forbice tra l’offerta di Maldini e Massara (circa 6 milioni di euro) e la richiesta dell’entourage (almeno 8 milioni). A partire dal 30 giugno Kessié non sarà più un giocatore rossonero e lascerà il Milan a parametro zero dopo cinque stagioni.

Nonostante non sia stato protagonista della sua miglior stagione, il giocatore ivoriano non ha fatto mai mancare il suo apporto in questa annata dimostrando sempre serietà e professionalità. Aiutato anche dalla vittoria dello scudetto, sulla quale ha messo la firma nell’ultima partita contro il Sassuolo, Kessié è stato comunque ringraziato da tutti i tifosi che gli hanno detto addio senza rimpianti. L’accordo con il Barcellona di Xavi era totale, ma le carte in tavola potrebbe essere clamorosamente cambiate.

Le difficoltà economiche del Barcellona stanno bloccando l’affare: quale futuro per Kessié?

Il motivo per cui l’affare potrebbe saltare è legato alle difficoltà economiche in cui sta versando il Barcellona. Insieme a Kessié sono a forte dubbio anche altri acquisti come quelli di Lewandowski, Azpilicueta e tanti altri. A confermarlo ci ha pensato il vicepresidente dei blaugrana, Eduard Romeu, che in un’intervista a Esport3 ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno preoccupato tutti i tifosi.

“Se si approva quanto chiesto, con più di 500 milioni, potremo portare a termine quanto pianificato e potremo fare acquisti con normalità. In questo momento abbiamo un monte ingaggi di 560 milioni e dobbiamo abbassarlo a 400. Con queste cifre potremmo competere in condizioni normali, anche se penso sia difficile raggiungere questi termini economici già quest’estate“. Parole che hanno subito avuto un riscontro nella rosa attuale visto che Dani Alves non rinnoverà il suo contratto in vista della prossima stagione.

Per questo motivo il futuro di Franck Kessié con la maglia del Barcellona non è più una certezza. Se l’affare non dovesse andare in porto, ecco che allora il PSG sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Più complicata, ma non da escludere totalmente, una clamorosa permanenza al Milan alle condizioni della dirigenza.

Insomma, il Barcellona naviga in brutte acque: i catalani sono al lavoro per sistemare alcune questioni economiche e portare Franck Kessié al Camp Nou. Mai come ora la trattativa sembra però più complicata del previsto.