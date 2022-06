Diletta Leotta, il costume scivola via: quel tuffo l’ha fregata | Straborda tutto di fuori

Diletta Leotta si tuffa da un’altezza non indifferente e quasi non perde il costume. Ecco la foto dalla sua storia di Instagram.

Nel modo dello sport c’è una donna che è considerata la regina delle giornaliste sportive per via della sua spigliatezza e del suo modo chiaro di dare tutte le informazioni riguardante le competizioni sportive.

Diletta Leotta e il tuffo pericoloso

Stiamo parlando, ovviamente, di Diletta Leotta, di nascita Catanese, classe 1991 che ha da sempre avuto la voglia di entrare nel mondo dello spettacolo, tanto che da giovanissima, ad appena 15 anni prendere parte al concorso di bellezza Miss Muretto.

Qualche anno dopo, tenta di partecipare alla più famosa competizione di bellezza, Miss Italia, ma viene scartata alle fasi di preselezione ma non demordendo riesce ad ottenere un ruolo all’interno di alcune trasmissioni calcistiche della Sicilia.

Data la sua fama a livello regionale presenta il Festival della canzone Siciliana prima di apparire sugli schermi di SkyMeteo24 nel ruolo di meteorina a cui sussegue la conduzione di un programma sul canale tematico POKERITALIA.

Successivamente prende parte alla conduzione di RDS Academy e nel 2016 diventa famosa per via del suo commento agli Europei al fianco di Ilaria D’Amico e da quel momento diventa una delle giornaliste sportive più seguite e amate di sempre.

Grazie alla sua capacità di intrattenimento, sostituisce il rapper Emis Killa nella conduzione di Goal Dj per poi essere invitata nel 2017 sul palco del Festival di Sanremo dove parla di cyberbullismo a seguito di un hackeraggio subito qualche tempo prima dove sono state diffuse delle sue foto private senza veli.

Le polemiche di Sanremo e la perdita del costume

Nel 2018 riesce ad entrare a Miss Italia, ma in veste di conduttrice al fianco di Francesco Facchinetti e nel 2020 torna sul palco del Festival di Sanremo, ma diversamente dalla prima volta, riceve molte critiche per via di un monologo sulla bellezza. Il pubblico trova un paradosso nel fatto che a parlare di bellezza naturale sia una donna che si è sottoposta più volte ad interventi di chirurgia estetica.

La sua fama è cresciuta anche grazie alla relazione avuta nell’estate del 2021 con l’attore turco Can Yaman, tramontata nonostante si parlasse anche di matrimonio dopo solo pochi mesi che i due erano assieme. Per questo motivo in molti credono che la loro storia sia stata solo una farsa per farsi pubblicità.

Nelle ultime storie di Instagram, Diletta Leotta si gode il meritato riposo dopo la fine della stagione calcistica e si butta da uno scoglio rischiando di perdere il costume da bagno, cosa che invece non accade, nonostante tutti i suoi fan l’avessero sperato.