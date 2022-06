Gasperini furioso, allarme dimissioni in vista: le ultime indiscrezioni fanno presagire il peggio

Non tira una bella aria in casa Atalanta con lo spettro delle dimissioni che aleggia sempre di più sull’ombra di Gian Piero Gasperini: le ultime indiscrezioni preoccupano e non poco i tifosi bergamaschi.

La deludente stagione dell’Atalanta, conclusa solamente all’ottavo posto in classifica, sembra aver portato a una rottura tra la società e Gian Piero Gasperini.

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato e molte squadre di Serie A si stanno già muovendo per cercare di chiudere il prima possibile le operazioni sia in entrata che in uscita. Chi però non ha ancora battuto ciglio è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che per la prima volta dal suo arrivo sulla panchina bergamasca ha concluso la stagione fuori dalle coppe europee.

Un risultato che sembrava aver definitivamente chiuso un ciclo e che lasciava presagire un cambio alla guida della squadra. Invece la nuova società, composta da Stephen Pagliuca e in parte ancora dai Percassi, ha ribadito la fiducia totale al tecnico ex Genoa e Inter. Gasperini è infatti considerato l’uomo giusto per cercare di far crescere i giocatori e riportare l’Atalanta in Europa.

L’anno prossimo poi la Dea potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, e se ritrovasse la brillantezza delle passate annate sarebbe destinata a una stagione ai vertici. Il tecnico bergamasco però vuole delle garanzie dalla società, chiamata a fare uno sforzo economico non solo per aggiungere pezzi ma anche per tenere i migliori.

Tifosi preoccupati in attesa, ecco la leva per convincere la società

Sono tanti infatti i giocatori dell’Atalanta richiesti sia da squadre italiane che europee. Due giocatori in prestito protagonisti di una grande stagione in Serie B, Caleb Okoli e Marco Carnesecchi, ritorneranno alla base. La Cremonese rivorrebbe il difensore italiano anche per la prossima annata e la Lazio sarebbe molto forte sul portiere dell’Under 21. Da definire anche la situazione di Gollini che, rientrato dal prestito al Tottenham, piace e non poco alla Fiorentina.

Il Monza di Berlusconi vorrebbe sia Pessina che Ilicic, mentre la Juventus è forte su Muriel. E le sirene non sono finite qui, visto che in, Premier League, hanno varie richieste sia Demiral che Zapata. Gasperini ha messo le cose in chiaro con la società: vuole almeno un acquisto di valore in grado di infiammare la piazza. L’obiettivo del tecnico è quello di tornare ad essere competitivi e tentare di agguantare nuovamente un piazzamento europeo. Se la società avesse idee diverse, ecco che allora l’ipotesi dimissioni diverrebbe più realistica che mai.

I tifosi aspettano e sperano che il loro condottiero di queste stagioni possa rimanere sulla panchina dell’Atalanta ancora a lungo. Tutto o quasi dipenderà dal calciomercato, il cui inizio è sempre più vicino.