Salernitana – Pesantissimo botta e risposta fra Sabatini e Iervolino: “Ci vediamo in tribunale”

L’improvvisa rottura fra il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ed il DS Walter Sabatini ha sorpreso tutti: c’è il rischio di finire in tribunale.

È duello a distanza fra Danilo Iervolino e Walter Sabatini: il presidente della Salernitana e l’ex DS raccontano la recente separazione.

Quella della Salernitana è senza dubbio una delle storie più belle dell’ultimo campionato. I granata a metà stagione hanno rischiato l’esclusione dal campionato prima che Danilo Iervolino salvasse la società in extremis. Il presidente ha subito assunto Walter Sabatini come direttore sportivo per cercare di compiere un’impresa quasi impossibile.

Grazie anche agli undici acquisti della sessione invernale, i granata si sono salvati all’ultima giornata a seguito di uno strepitoso finale di stagione.

Dopo la grande festa, però, è arrivata la doccia gelata: Sabatini ha lasciato la Salernitana a causa di importanti divergenze con il presidente Iervolino.

I due hanno raccontato le rispettive versioni: ora c’è il rischio di finire in tribunale.

Sabatini e Iervolino, due verità differenti: lo scontro è durissimo

Il giorno dell’addio, Sabatini ha dichiarato di essersi lasciato in modo pacifico con il presidente Iervolino.

Il direttore si è detto dispiaciuto per l’epilogo inaspettato e, dopo qualche giorno, ha svelato il motivo della separazione: una divergenza di vedute ed un equivoco su delle commissioni da corrispondere agli agenti di Coulibaly. L’ex DS della Salernitana ha aggiunto di sentirsi pronto per una nuova avventura e non ha nascosto l’ambizione di ambire ad un palcoscenico da Champions League.

Apprese le sue parole, Iervolino ha voluto ribattere in modo molto duro, raccontando la propria versione dei fatti. Il presidente della Salernitana ha dichiarato: “Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare le commissioni all’agente e abbiamo litigato perché non accetto queste storture”.

Iervolino ha specificato che c’era l’intenzione di aumentare l’ingaggio di Coulibaly di €200.000, ma ha anche aggiunto che per completare l’operazione l’agente ha chiesto €1 milione come commissione: “Un impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema: se un giocatore riceve una buona offerta da un alto club è libero di andare”.

Il presidente della Salernitana ha poi spiegato come si sia arrivati alla rottura definitiva: “Nella chat che condividiamo con l’AD e con la responsabile delle pubbliche relazioni ha scritto che, vista la mia posizione in merito alle commissioni, riteneva di non essere l’uomo giusto per la Salernitana. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail”.

La replica di Sabatini

Dopo lo sfogo duro di Iervolino, è arrivata l’altrettanto vibrante risposta di Sabatini che non ha escluso la possibilità di agire per vie legali dopo le parole del presidente della Salernitana.

Il direttore ha dichiarato: “Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. Sulle commissioni sono d’accordo, non le pagasse. Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo sia una caduta di stile e di cattivo gusto”.