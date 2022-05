Diletta Leotta: il vestito è troppo stretto, gliele schiaccia tutte | Lo zoom è d’obbligo

Diletta Leotta in uno scatto prima della diretta mostra un indumento intimo che le schiaccia tutto il seno. Ecco la foto pubblicata dalla donna.

Diletta Leotta è una conduttrice sportiva considerata la regina delle giornaliste sportive per via della sua semplicità nel commentare le vicende sportive e per via della sua dimestichezza e spigliatezza.

Classe 1991, Catanese, il suo percorso nel mondo dello spettacolo comincia da giovanissima quando ad appena 15 anni prende parte alla competizione di bellezza Miss Muretto per poi nel 2010 tentare di entrare a far parte delle candidate alla vittoria di Miss Italia.

In questo concorso di bellezza viene scartata alle fase preselettive ma Diletta non demorde e cerca di realizzare il suo sogno conducendo alcuni programmi a tematica calcistica su un’emittente regionale per poi diventare conduttrice del Festival della canzone Siciliana.

Dopo l’esperienza nelle reti televisivi della sua regione, approda a quelle nazionali grazie a SkyMeteo24 dove diventa meteorina per poi presentare un programma su POKERITALIA24.

Prende parte come conduttrice al programma radiofonico RDS Academy e appare in tv in occasione del compleanno dell’allora nuovo canale televisivo Mediaset, La5 per poi nel 2016 ottenere il grande successo.

Infatti, la fama arriva a seguito del commento degli Europei 2016 dove affianca Ilaria D’Amico nei pre e post partita conquistando tutti quanti per via della sua professionalità e della sua bellezza.

Nel 2017 viene invitata sul palco del teatro Ariston di Sanremo parlando di cyberbullismo e hackeraggio dopo che alcune sue foto intime e private vengono diffuse in rete e nel 2018 riesce ad entrare nella famiglia di Miss Italia però come conduttrice al fianco di Francesco Facchinetti.

Nel 2020 torna sul palco del Festival di Sanremo dove però diversamente dalla prima volta viene criticata per aver decantato un monologo sulla bellezza naturale considerato un paradosso dato che lei si è sottoposta ad alcuni ritocchini.

Diletta attualmente sembra essere legata al ventottenne Giacomo Cavalli anche se i due non hanno mai confermato la loro storia d’amore. Precedentemente la donna era stata legata al pugile Daniele Scardina “King Toretto” e all’attore turco Can Yaman.

Ancora una volta i fan si sono complimentati con lei come anche l'attrice Chiara Francini che dichiara di vedere molta leggiadria in lei.