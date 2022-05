Cassano dice la sua e brucia un attaccante di serie A: dichiarazione pesantissima su di lui

Ancora una volta Antonio Cassano si lascia andare a dichiarazioni pesanti durante il programma BoboTV.

Antonio Cassano fa spesso discutere di sé anche ora che è lontano dai campi di calcio. Le sue dichiarazioni alla BoboTV sono infatti sempre sopra le righe.

L’ultima critica fatta dall’ex attaccante barese, in compagnia di Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola va ad attaccare proprio un giocatore del campionato italiano e della nazionale azzurra.

Stiamo parlando di Ciro Immobile, che secondo l’ex giocatore di Roma e Real Madrid tra le altre, non è il miglior attaccante italiano in circolazione, nonostante i numeri pazzeschi espressi dal giocatore campano nelle ultime stagioni con la maglia della Lazio.

Non solo Immobile ha vinto la classifica cannonieri anche nella stagione 2021/22 con 27 reti, ma è l’unico italiano ad aver raggiunto questo obiettivo in ben quattro stagioni diverse, nel 2019/20 con 36 reti, nel 2017/18 con 29 e nel 2013/14 con 22 gol, quando vestiva però la maglia granata del Torino.

Tutto ciò però non convince Antonio Cassano, la cui sentenza espressa durante il noto programma in streaming su Twitch fa discutere in molti.

Per lui il migliore è un insospettabile

Secondo Fantantonio, l’attaccante italiano più forte è uno che si è allontanato già da alcuni anni dal grande calcio, a causa soprattutto di problemi comportamentali che ne hanno minato la carriera.

Stiamo parlando di Mario Balotelli, attaccante che milita nella prima divisione turca, precisamente all’Adama Demirspor. Nel corso dell’ultima stagione, l’attaccante bresciano ha segnato la bellezza di 18 gol in Super Lig, facendone addirittura 5 nella vittoria per 7-0 contro il Goztepe.

Una prestazione incredibile arricchita da un gol irreale segnato dall’ex attaccante di Inter, Milan e Man City, degna probabilmente del prossimo premio Puskas. Dopo una serie infinita di doppi passi degni del miglior Ronaldo il Fenomeno, Balotelli ha infatti ben pensato di segnare con una rabona.

Tutto ciò ha scatenato Antonio Cassano, che ha commentato in questo modo: “Ha fatto un gol in Turchia meraviglioso. Gli ho detto che è un demente, ma lui è come me, gli mancano i venerdì ma anche i sabato e le domeniche. Mi dispiace tanto per lui, secondo me è ancora l’attaccante più forte italiano”.

Come dice Cassano, nessuno ha mai messo in dubbio la classe e la qualità di un calciatore che fin troppe volte si è lasciato andare. “Montella – allenatore dell’Adana Demirspor (ndr) – mi ha detto che è cambiato, quest’anno non ha saltato un allenamento. Secondo me a settembre deve tornare tra i convocati di Mancini” è la sentenza di Antonio, che vuole rivedere Super Mario in nazionale.