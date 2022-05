Juventus – Il club pensa al futuro: fari puntati su un talento incredibile della Serie A

La Juventus programma il futuro: il club bianconero è alla ricerca di giocatori da regalare ad Allegri in estate per rinforzare la rosa.

La dirigenza della Juve è vigile sul mercato: l’obiettivo è quello di tornare competitivi nel minor tempo possibile. Gli occhi sono puntati su un talento della Serie A.

La stagione della Juve è stata al di sotto delle aspettative. In estate l’obiettivo era quello di competere per le prime posizioni, ma il campionato è stato chiuso al quarto posto. In particolare, la prima parte di campionato è stata molto complicata per la squadra di Massimiliano Allegri, che invece nel girone di ritorno ha mantenuto una media punti più alta.

L’obiettivo minimo, ad ogni modo, è stato centrato: i bianconeri parteciperanno alla prossima Champions League. L’intenzione, però, è quella di creare una rosa competitiva per tornare alla vittoria: il mercato sarà cruciale.

Il futuro è la priorità: il talento della Serie A piace alla Juve

Questa estate potrebbe andare in scena una rivoluzione all’interno della rosa della Juve. Molto dipenderà dagli addii: oltre a Bernardeschi, Dybala e Chiellini, partenti annunciati, potrebbero esserci altre cessioni. I giocatori in bilico sono diversi, tra cui anche Morata, che difficilmente sarà riscattato dall’Atletico Madrid.

Per questo motivo, la dirigenza dovrà operare in modo massiccio sul mercato. Alcuni rinforzi sono già vicini all’arrivo in bianconero, come Di Maria e Pogba. Su altre operazioni, invece, la Juve starebbe lavorando a fari spenti per poi accelerare nel giro di poche settimane.

In tal senso, c’è un profilo che è monitorato con attenzione. Si tratta di uno dei giovani prospetti più interessanti del campionato: Destiny Udogie.

L’esterno sinistro dell’Udinese, che anche Mancini osserva con grande attenzione per la Nazionale, è stato autore di un’ottima annata con la maglia bianconera. Il classe 2002 ha messo a segno 5 gol e fornito 4 assist alla prima stagione da protagonista (35 presenze di cui 29 da titolare).

I fari dei top club si sono puntati su di lui, ma la Juve sarebbe la squadra maggiormente interessata. Il club bianconeri, infatti, potrebbe puntare su di lui nel caso in cui Alex Sandro dovesse lasciare Torino. Il terzino brasiliano non è intoccabile, ma la sua volontà sarebbe quella di restare un altro anno prima di lasciare a parametro zero.

Udogie sarà comunque un nome molto caldo per il mercato estivo: la Juventus segue con attenzione, ma altre squadre sono pronte ad inserirsi.