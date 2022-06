Italia – Lapsus o presa in giro? Le dichiarazioni di un rivale fanno rumore, tifosi arrabbiatissimi

L’Italia di Roberto Mancini è al centro delle polemiche: un giocatore rivale ha pronunciato una frase che ha fatto molto rumore.

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di un giocatore di una Nazionale rivale: l’Italia si ritrova al centro delle polemiche.

Roberto Mancini sta ricostruendo l’Italia, ripetendo il percorso intrapreso all’inizio della sua avventura. La mancata qualificazione al Mondiale ha lasciato una ferita molto profonda, soprattutto perché arrivata poco dopo la vittoria dell’Europeo. Ora il CT sta approfittando della Nations League per testare alcuni giovani con la speranza di poterli aggregare in pianta stabile al gruppo. Alcuni di loro, come Gnonto, stanno dando delle buone risposte e verranno monitorati in vista delle prossime convocazioni.

Intanto, però, gli Azzurri si sono ritrovati al centro di una sorprendente polemica: tutto è nato dalle dichiarazioni di un giocatore di una Nazionale rivale.

Quella frase non è passata inosservata: Italia al centro di una polemica

La doppia sfida con la Germania e le partite con Ungheria ed Inghilterra rappresenteranno il punto di partenza del nuovo corso della Nazionale. Gli Azzurri hanno ottenuto 4 punti contro tedeschi ed ungheresi, guadagnando così momentaneamente la testa del girone A3 della Nations League.

Roberto Mancini ha provato diverse nuove soluzioni, dalla coppia difensiva Mancini-Bastoni all’inserimento di Pellegrini a centrocampo.

Le prime indicazioni sono state positive, ma il CT ha ricordato come si tratterà di un percorso lungo prima di raggiungere il miglior livello possibile. Contro l’Inghilterra si giocherà la partita più difficile nella rivincita della finale dell’Europeo, anche se la formazione che scenderà in campo sarà completamente diversa rispetto a quella di luglio.

Proprio dalla Nazionale inglese, però, giungono dichiarazioni che stanno facendo discutere. Al centro della polemica c’è il capitano Harry Kane.

L’attaccante del Tottenham è sempre più cruciale per la squadra di Southgate: contro la Germania ha messo a segno il gol numero 50 con la maglia dei Three Lions.

A far discutere è quello che è successo fuori dal campo: Kane ha rilasciato una dichiarazione che ha colpito l’Italia.

Il capitano dell’Inghilterra ha commentato così le squadre favorite per il prossimo Mondiale: “Ci sono tante buone squadre: Germania, Francia, Spagna, Italia, ma anche Brasile ed Argentina. Ci sono molti top team in tutto il mondo”.

La presenza dell’Italia in questa lista non è passata inosservata: non si sa se le sue parole siano state figlie di un lapsus o di una presa in giro vista l’assenza degli Azzurri alla massima competizione internazionale.