Elena Santarelli, il nuovo video inedito spiazza il web

I riflettori dei media tornano ad essere concentrati Elena Santarelli, che in queste ultime ore ha condiviso un video inedito che ha subito fatto il giro del web.

Nel corso degli anni Elena Santarelli è diventata una delle maggiori influencer sui social network, raccontando in tutta la sua vita in qualità di mamma e volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Una comunicazione social basata principalmente sul racconto veritiero nel proprio quotidiano anche quando ha dovuto affrontare uno dei momenti più brutti della sua vita, relativo appunto alla malattia voi nel suo primogenito.

Questa volta a tenere banco nel mondo del web troviamo il racconto di un momento particolarmente felice che lasciò girl ha vissuto insieme al marito Bernardo Corradi, condiviso in un secondo momento anche con i propri fan sui social network.

Il nuovo video inedito di Elena Santarelli

Così come successo in altre occasioni, Elena Santarelli ha voluto condividere con il popolo del web un momento per lei davvero molto importante e speciale che la ritrae al fianco di Bernardo Corradi, suo marito dal 2014 e grande amore della sua vita nonché perfetta anima gemella.

Un post che ha subito catturato l’attenzione del web, trattandosi di un momento davvero molto intimo catturato in un video dalla showgirl e che in queste ore sta facendo discutere i propri fan sui social network e non solo.

“Questi siamo noi…”

Il video a cui facciamo riferimento altro non è che una bellissima dedica d’amore che solo poche ore fa Elena Santarelli ha fatto al marito Bernardo Corradi, in occasione del loro anniversario di matrimonio.

Il filmato condiviso nella pagina Instagram ufficiale da parte dell’ascia girl, dunque, ritardo lei e il marito durante una piacevole serata in giro per le vie della città, accompagnato dalla bellissima dedica d’amore dove è possibile leggere: “Questo sei tu… questa sono io… questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno”.