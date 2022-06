Milan – Il futuro è già una rivoluzione, pronti due sostituti eccellenti dopo l’addio

Il Milan è pronto a una rivoluzione in questa sessione estiva di calciomercato: Maldini ha già in pugno due pezzi da novanta, i tifosi sperano.

In attesa del passaggio di proprietà, la dirigenza rossonera è focalizzata sul mercato e sulle occasioni che si presenteranno per migliorare la rosa nella prossima stagione.

La vittoria dello scudetto ha riportato nell’ambiente Milan un’euforia che non si respirava da ormai molto tempo. Dopo la festa scudetto in Piazza Duomo, la squadra e lo staff tecnico hanno staccato la spina concedendosi una meritata vacanza. Chi invece non ha mai smesso di faticare è la dirigenza rossonera capeggiata da Maldini e Massara, al lavoro per rinforzare la rosa attuale.

La variabile del passaggio di proprietà è un ostacolo che sta rallentando alcune trattative, ma che dovrebbe essere risolta proprio in questi giorni. Infatti dovrebbe avvenire a breve la firma di un preaccordo che poi porterà al closing (previsto fra circa un mese) tra Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, ed Elliott. Già dopo il preaccordo il Milan potrà però continuare a fare mercato per provare a chiudere i colpi che ha in mente.

I rossoneri dovranno senza ombra di dubbio fare i conti con gli addii di Franck Kessié e Alessio Romagnoli, che lasceranno a parametro zero per accasarsi rispettivamente al Barcellona e alla Lazio. Oltre a loro c’è anche da valutare la situazione Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe continuare per un altra stagione facendo però i conti con l’operazione al ginocchio che lo terrà fuori almeno fino a dicembre/gennaio. Bisognerà anche poi ragionare sul futuro di Alessandro Florenzi e Junior Messias, che Maldini e Massara dovranno decidere se riscattare o meno.

Quella partenza dolorosa che ha segnato i tifosi, parole che commuovono tutti

Quello che è certo è che il Milan vuole rinforzarsi per alzare ancora di più l’asticella nella prossima stagione. L’addio di Kessié ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri, che speravano di puntare su di lui anche per il futuro. Il centrocampista ivoriano saluterà però con uno scudetto vinto da protagonista, sapendo che la dirigenza troverà qualcuno in grado di sostituirlo al meglio. E l’obiettivo numero uno rimane sempre lui: Renato Sanches.

Il portoghese classe 1997 è in scadenza il prossimo anno con il Lille e ha già comunicato al club che non accetterà proposte di rinnovo. L’accordo tra i due club è stato già trovato sulla base di una cifra vicina ai 20 milioni di euro e il giocatore ha ribadito di volere solo il Milan. Ci sarebbero solo da limare gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio, ma l’operazione dovrebbe andare in porto. Già tutto fatto invece per Divock Origi: l’attaccante belga sarà a Milanello già nei prossimi giorni per le visite vediche. Nel mirino di Maldini ci sono anche un difensore centrale e un esterno a destra, con Botman del Lille e Lang del Brugge che rimangono i preferiti del club.

Insomma, la missione del Milan di rinforzarsi è partita. La dirigenza è al lavoro ma aspetta direttive dalla nuova proprietà, che i tifosi sperano possa presentarsi con un grande colpo di calciomercato.