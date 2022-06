Elena Santarelli: le curve del lato B lasciano senza fiato | Ti incollano allo schermo

Elena Santarelli ha mostrato in una foto il suo lato B con una didascalia dove si prende poco sul serio. Ecco il post pubblicato su Instagram.

Molti uomini importanti del mondo dello sport sono legati a donne che hanno avuto una florida carriera nel mondo dello spettacolo e che a volte sono famose tanto quanto loro o forse anche più.

Elena Santarelli e il lato B in mostra sui social

Bernardo Corradi, ex calciatore italiano, adesso dirigente sportivo, allenatore di calcio, commissario tecnico della nazionale Italiana Under-17 e opinionista dal 2006 è legato alla bellissima showgirl italiana Elena Santarelli che ha sposato soltanto nel 2014.

Nata a Latina nel 1981, il mondo del calcio le è famigliare dato che suo zio altro non è che l’allenatore di calcio ed ex calciatore Ubaldo Righetti che ha esordito a 18 anni in Serie A nell’AS Roma nella stagione 1981-1982.

Cresciuta a Sermoneta, comincia il suo percorso nel mondo dello spettacolo ricoprendo il ruolo di modella per importanti marchi di moda e nel 1998 vince il concorso Elite model Look venendo definita l’erede di Valeria Mazza.

Il successo vero e proprio arriva con il programma L’eredità dove si fa conoscere al grande pubblico e grazie alla fama ottenuta partecipa nella stagione 2004-2005 al programma sportivo di Rai 2, Stadio Sprint.

Nel 2005 diventa naufraga della terza edizione dell’Isola dei famosi venendo eliminata in semifinale e successivamente posa per un calendario sexy per poi presentare la chiusura dei IX Giochi Olimpici Invernali di Torino e poi debuttare nel 2006 sul grande schermo con la pellicola Vita Smeralda di e con Jerry Calà.

Dopo il primo film, viene ingaggiata al fianco di Paolo Bonolis per ricoprire il ruolo di protagonista nel film Commediasexi per poi diventare una delle conduttrici più famose per conto di MTV.

L’autoironia di Elena

Dopo aver preso parte ad altri programmi televisivi ed aver interpretato il ruolo di Caterina Farini nella sit-com Camera Café, è tornata in televisione nel 2021 come conduttrice de Le Iene per poi diventare ospite in molte trasmissioni televisive.

Elena Santarelli, si è dimostrata una donna forte per via di alcune vicissitudini che hanno colpito la sua famiglia e di cui ne parla all’interno dei suoi due libri. La showgirl è dotata anche di una forte autoironia infatti in un’ultima foto pubblicata su Instagram mostra il suo lato B scrivendo una didascalia molto divertente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

“Siccome si vede un po’ di gluteo ho pensato che qualsiasi frase poetica avrebbe stonato. Refresh”. Questo scrive la Santarelli su Instagram e subito sono arrivati i commenti dei suoi fan tra cui anche quello di Filippa Lagerback.