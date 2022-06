Skriniar le sue condizioni preoccupano i tifosi, ma c’è di più: arriva un’offerta incredibile

Le condizioni fisiche di Milan Skriniar preoccupano i tifosi dell’Inter. Il difensore slovacco si è infortunato durante il primo tempo del match di Nations League tra la sua Slovacchia e il Kazakistan.

Un problema muscolare lo ha costretto a dare forfait, le mani sul volto non lasciano presagire nulla di buono.

Oltre all’infortunio, un’offerta dall’estero getta ombre sul futuro nerazzurro di Skriniar.

Infortunio Skriniar, l’esito degli accertamenti

La partita di Nations League tra Slovacchia e Kazakistan ha messo in allerta il popolo nerazzurro, dai tifosi all’allenatore fino a dirigenza e proprietà. Durante l’incontro, infatti, al 43′ del primo tempo Milan Skriniar ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Il centrale slovacco, nel tentativo di recuperare la palla, è intervenuto in spaccata con il ginocchio sinistro che ha effettuato una torsione innaturale. Milan ha abbandonato il campo subito dopo e, una volta arrivato in panchina, si è portato le mani al volto.

Le immagini hanno scosso gli interisti che da subito hanno immaginato il peggio. Gli accertamenti effettuati dallo slovacco, però, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al popolo nerazzurro. Gli esami hanno escluso interessamenti al ginocchio. Si tratta, dunque, di un problema muscolare che lo terrà fuori per circa un mese, per la gioia di Simone Inzaghi.

Sirene estere per il centrale nerazzurro: la società fissa il prezzo

A minacciare il futuro di Skriniar all’Inter, però, non è solo l’infortunio. Pare che nelle ultime ore, infatti, sia arrivata all’Inter un’offerta per il centrale ex Sampdoria da parte di un grande club: il Paris Saint Germain. Il nuovo ds Luis Campos ha puntato il difensore nerazzurro per rinforzare la retroguardia parigina.

La Beneamata non ha rispedito al mittente l’offerta ma ha fissato il prezzo del cartellino, costretta dal Fair Play Finanziario ad avallare una cessione illustre per risanare i conti. I nerazzurri, infatti, dovranno chiudere la sessione di mercato con un +60 milioni e per questo nemmeno una pedina fondamentale come Skriniar può essere ritenuta assolutamente incedibile.

Nel caso in cui il PSG accontentasse le richieste dell’Inter, che si attestano sopra i 40 milioni cash, i nerazzurri si fionderebbero su un altro difensore da regalare ad Inzaghi. Il nome più caldo resta quello di Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano è cercato anche da Milan e Juve ma l’Inter conserva ancora una posizione di vantaggio, dato che i discorsi con Bremer e il suo entourage sono aperti da tempo. Manca ancora l’accordo con il Torino ma prima, come detto, bisognerà cedere.