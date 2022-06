Mertens non se lo aspettava: la risposta del Napoli è arrivata ed è incredibile

È gelo tra Dries Mertens e il Napoli. Lo scambio di mail reso pubblico svela un botta e risposta clamoroso tra le parti.

Mertens e il Napoli appaiono sempre più lontani. Il contratto che lega il belga alla squadra azzurra scadrà il prossimo 30 giugno e non sembra esserci ancora l’accordo per il rinnovo.

Un’eventuale separazione tra Dries e il Napoli rappresenterebbe la fine di una storia d’amore lunga ben 9 anni. Nel luglio 2013 il folletto belga era arrivato a Napoli dal PSV Eindhoven per poco meno di 10 milioni di euro.

Una cifra irrisoria se si pensa all’apporto che ha dato Mertens in questi anni di Napoli. 397 partite e 148 gol che lo hanno portato al primo posto della classifica marcatori all-time, davanti ad Insigne, Hamsik e Maradona e al quinto posto della classifica per presenze, dietro a nomi del calibro di Hamsik, Bruscolotti, Juliano e Insigne.

Tre i trofei vinti in queste dieci stagioni passate al Napoli: due Coppa Italia (2014 e 2020) e una Supercoppa Italiana (2015). Resta l’amaro in bocca dello scudetto, più volte sfiorato ma mai raggiunto.

Mertens e la tifoseria azzurra hanno un legame profondissimo, tanto che è stato soprannominato dal tutto il popolo Ciro, che è il nome che Dries ha scelto di dare a suo figlio che ha fatto nascere proprio a Napoli. Un gesto d’amore incondizionato nei confronti della città e del popolo napoletano.

Svelato il contenuto dello scambio di mail: tutta la verità sul caso

Un amore che però rischia, come detto, di essere arrivato al capolinea. Tra Mertens e la società sembra esserci un gelo che mai si era visto in precedenza.

Sembra che il giocatore abbia richiesto, con una mail inviata dallo studio legale Stirr Associates di Keerbergen, 2.4 milioni di ingaggio più 1.6 milioni alla firma e alcuni bonus. Il totale fa dunque 4 milioni più bonus, che si avvicinano molto all’attuale cifra che Mertens percepisce in azzurro (cioè 4.5 milioni).

La risposta del Napoli sarebbe stato un eloquentissimo e clamoroso “No grazie”, ad evidenziare il rifiuto da parte di De Laurentiis di accettare le condizioni imposte dall’entourage di Dries.

Al momento attuale non sembrano esserci gli estremi per un rinnovo di contratto, dato che nessuna delle due parti sembra fare un passo verso l’altra. Alla scadenza del contratto Mertens potrebbe anche rimanere in Italia, trasferendosi a parametro zero in una dirette concorrente del Napoli, dato che ci sono molti club in Italia che farebbero carte false per aggiudicarsi le su prestazioni.