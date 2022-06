Spunta un nuovo nome per la trequarti: tifosi a bocca aperta per l’intuizione di Maldini

Il Milan è al lavoro per rinforzarsi sul mercato in vista della prossima stagione: la nuova intuizione di Maldini per la trequarti ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi rossoneri.

La nuova proprietà RedBird è pronta a presentarsi ai suoi nuovi tifosi con un colpo da novanta in grado di aumentare la qualità del Milan in zona offensiva.

Sono giorni caldi per quanto riguarda il calciomercato con molte società al lavoro per cercare di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra queste c’è il Milan che, dopo la vittoria dello scudetto, vuole provare ad aprire un ciclo con tre-quattro acquisti mirati in grado di aumentare la qualità e l’esperienza della rosa. Gerry Cardinale e RedBird vogliono presentarsi al meglio dopo aver firmato il signing per rilevare circa il 70% delle azioni del club.

Dopo qualche inceppo iniziale, Maldini e Massara hanno firmato il prolungamento del contratto e si stanno muovendo per regalare a Pioli quanto prima una squadra al completo. Il primo obiettivo, quello relativo a Botman del Lille, è però già sfumato. Il difensore olandese si trasferirà infatti al Newcastle in Premier League nonostante il giocatore abbia aspettato il Milan fino alla fine. A centrocampo invece i rossoneri dovranno trovare il sostituto di Kessié: Renato Sanches è sempre il preferito, ma c’è da fronteggiare la concorrenza del PSG.

Grosso del lavoro da parte della dirigenza si concentrerà però nella zona offensiva del campo. Dopo l’acquisto di Origi, il Milan è alla ricerca di un titolare sulla fascia destra che possa garantire più gol e assist di Messias e Saelemaekers. I nomi fatti nelle ultime settimane, in particolare quelli di Lang e Zaniolo, interessano molto ma l’obiettivo numero uno sembra essere un altro.

Operazione economicamente sostenibile: c’è il sì del giocatore

Come ribadito da Maldini al termine della scorsa stagione, il Milan può tornare a competere ad alti livelli con qualche giocatore di caratura internazionale. Queste parole sono state prese alla lettere dal direttore tecnico rossonero, che ha puntato da tempo gli occhi su un giocatore che da anni fa la differenza anche sui palcoscenici europei: Hakim Ziyech.

Il giocatore marocchino è in rotta di collisione con il suo attuale club, il Chelsea, tanto da aver chiesto la cessione in questa sessione di calciomercato. Il Milan lo segue da tempo e avrebbe ricevuto il gradimento dell’ex Ajax, mai entrato in feeling in questi due anni soprattutto con l’allenatore londinese, Thomas Tuchel. Le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 6/7 milioni di euro di prestito oneroso, più una cifra da concordare con il Chelsea per quanto riguarda il diritto di riscatto.

Insomma, la trattativa è ancora da imbastire ma le prospettive per un epilogo positivo ci sono tutte. Con Ziyech il Milan farebbe un grosso salto di qualità in avanti: i tifosi rossoneri aspettano e sperano che questo sogno possa diventare realtà.