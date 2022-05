Eleonora Boi per via del caldo decide di farsi una passeggiata al parco facendosi fotografare con un top striminzito. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

I tifosi di calcio oltre che amare i propri beniamini che per una stagione calcistica intera fanno battere loro il cuore per via delle prestazioni in campo, seguono assiduamente anche le giornaliste sportive che commentano e danno notizie sul campionato e altre competizioni calcistiche.

Eleonora Boi e la foto al parco

Tra queste c’è Eleonora Boi, attualmente giornalista di Mediaset volto di punta di Sport Mediaset e di Premium Calcio.

Classe 1986, nata a Cagliari, ha in possesso una laurea in Scienze Politiche e comincia il suo percorso verso il giornalismo lavorando presso Emme 2 per poi partecipare nel 2005 al concorso di bellezza Miss Italia.

Terminata l’esperienza a Salsomaggiore Terme, decide di proseguire il suo sogno di diventare giornalista lavorando come stagista presso l’ufficio stampa del suo comune di nascita per poi sostenere l’esame e ottenere prima il tesserino da pubblicista e poi da giornalista venendo iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Sardegna.

Una volta diventata giornalista si trasferisce a Milano dove lavora per Sportitalia e Speciale Calciomercato per poi diventare un ospite ricorrente in Quelli che…il calcio e altri programmi Rai.

Tra i suoi impegni lavorativi c’è anche la conduzione di SI Basket e la presentazione del post serata della Champions League oltre che alla presenza fissi nel programma di Pierluigi Pardo, Tiki Taka dove diventa uno dei volti più popolari della trasmissione.

La donna era molto amica di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nel 2018 a causa di una fibrillazione articolare e marito dell’attrice Francesca Fioretti, ex concorrente della nona edizione del Grande Fratello.

La Boi è sposata con il cestista Danilo Gallinari, attualmente giocatore negli Atalanta Hawks. I due hanno una figlia di nome Anastasia e nessun cane da compagnia.

La dimenticanza di Eleonora

Questo particolare sembra essere sfuggito alla Boi che sul suo profilo Instagram ha scritto di essere andata a fare un giro al parco per portare il cane a spasso per via del caldo per poi ricordarsi di non averne uno.

Nella foto pubblicata sul noto social, Eleonora si è mostrata in un abbigliamento sportivo con addosso un top che le mette in evidenza tutto il seno che viene baciato dal sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@leo_boiboi)

Ancora una volta i fan della donna si sono scatenati nei commenti sotto il post dimostrando di essere rimasti ammaliati dalla sua bellezza anche se c’è chi le consiglia che per sconfiggere il caldo deve cambiare pantaloni dato che ne indossa un paio nero e sintetico.