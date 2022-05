Eleonora Boi, il risveglio è bollente: la giacca si apre | Esce tutto di fuori

Eleonora Boi ha pubblicato una foto con la giacca aperta mostrando tutte le sue forme. Ecco lo scatto che ha infiammato i social.

Tra le giornaliste sportive più apprezzate per via della loro professionalità e bellezza c’è Eleonora Boi volto di Sport Mediaset e altre trasmissioni a tema calcistico in onda sulla Mediaset e su Premium Calcio.

Eleonora Boi e la foto piccante

Classe 1986, Cagliaritana, dopo essersi laureata in Scienze Politiche ha intrapreso il percorso per diventare giornalista diventando redattrice per Emme2 per poi prendere parte al concorso di bellezza di Miss Italia nel 2005.

Dopo l’esperienza televisiva diventa stagista presso l’ufficio stampa del comune di Cagliari superando l’esame per ottenere il tesserino da pubblicista venendo iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Sardegna per poi lasciare la sua città e trasferirsi a Milano.

Nel capoluogo lombardo comincia a lavorare per Sportitalia e successivamente approda a Speciale Calciomercato e viene ospitata nel programma Rai, Quelli che il calcio durante la il suo impegno alla conduzione a SI Basket.

Nel 2014 viene scelta dalla Mediaset per Sport Mediaset e diventa conduttrice su Canale 5 e su Premium Calcio del post serata della Champions League diventando uno devi volti più noti all’interno del programma Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo.

Attualmente la Boi è legata sentimentalmente al cestita Danilo Gallinari, giocatore di ala degli Altanta Hawks e dal loro amore è nata la loro prima figlia Anastasia.

Eleonora, inoltre era molto legata al capitano della Fiorentina Davide Astori. La donna era una delle migliori amiche del calciatore scomparso nel 2018 per via di una fibrillazione ventricolare.

Il giocatore era sposato con Francesca Fioretti concorrente e semifinalista della nona edizione del Grande Fratello successivamente diventata attrice.

Elonora Boi è considerata anche un’influencer in quanto è una delle telegiornaliste più seguite sui social. Il suo account Instagram vanta più di 770mila followers e spesso la donna pubblica alcune foto personali.

Il post che ha infiammato il web

La maggior parte delle foto ritraggono lei stessa in posa davanti ad alcuni monumenti o al mare, in altre invece è in compagnia del suo compagno e di loro figlia.

In un ultimo scatto pubblicato, Eleonora si è mostrata in un total look nero con addosso una giacca sbottonata mettendo in mostra un top, anche questo nero, un po’ troppo piccolo a tal punto che il seno sembra voler uscire fuori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@leo_boiboi)

Tra gli apprezzamenti che si possono leggere nei commenti c’è anche quello della giornalista Mediaset, Mikaela Calcagno che ha pubblicato tre commentato con tre emoji rappresentanti il fuoco comunicando alla sua collega di aver infiammato il web.