Juventus – In Inghilterra ne sono certi: clamorosa indiscrezione delle ultime ore manda in tilt i social

Si avvicina alla conclusione anche la stagione della Juventus. I bianconeri non sono riusciti a muovere i passi avanti desiderati rispetto all’ultima stagione e sembrano ormai certi di non poter fare più dell’attuale quarto posto in campionato. Non solo Serie A, l’uscita agli ottavi di Champions per mano del Villareal e la Supercoppa persa nei secondi finali contro l’Inter hanno gettato molte più ombre che luci sulla stagione del ritorno di Max Allegri in panchina.

La sconfitta col Genova nella 36a di Serie A, la prima dopo il matematico raggiungimento della Champions, ha nuovamente lanciato dubbi sull’operato del tecnico toscano, accusato a più riprese di far giocare male la squadra e svalutare i giocatori presenti in rosa. I tantissimi infortuni non hanno di certo aiutato il tecnico della Juve che ha dovuto troppo spesso rinunciare ad alcun dei giocatori più importanti della sua rosa. Il mercato sarà dunque fondamentale per consegnare ad Allegri una rosa ancor più competitiva in ogni reparto soprattutto al netto degli addii probabili e certi.

Dato ormai per assodato l’addio di Paulo Dybala a contratto terminato, diverse sono le voci di possibili cessioni in casa bianconera in tutti i reparti. Alex Sandro, Chiellini, Arthur e Bernardeschi sembrano essere tutti nomi papabili per un addio a fine anno portando in casa Juve una vera e propria rivoluzione, soprattutto se poi si considerano i rientri dal prestito di Fagioli, Rovella e Gatti a cui si aggiunge la crescita di Miretti. Tra i reparti che più sembrano essere destinati a dei cambiamenti c’è ovviamente il centrocampo e dall’Inghilterra arrivano news proprio riguardanti la mediana.

Dall’Inghilterra arrivano notizie di un ormai prossimo passaggio dal Manchester United alla Juve di un centrocampista. Il nome, già associato in passato ai bianconeri, è quello di Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo non ha mai raggiunto i livelli mostrati col Chelsea nei suoi 5 anni a Manchester sponda United e ora, con il contratto in scadenza nel 2023, vorrebbe rilanciarsi in una nuova avventura.

L’intoppo riguardo il contratto in scadenza non questa estate ma la prossima sarebbe stato risolto tramite un trucchetto furbo. Stando a quanto riportano i tabloid britannici, Matic dovrebbe rescindere il suo attuale contratto per firmare con la Juve a 0. Al serbo, che rinuncerebbe a 7,3 milioni di euro annuali, verrebbe riconosciuta una tantum da 11,6 milioni che andrebbero a colmare la rinuncia.

Un arrivo di esperienza in un reparto che negli anni è sempre stato molto criticato quindi sembra oramai essere prossimo per la Juventus.