Eleonora Incardona, il balletto sensuale mette in mostra il lato B da urlo | Fan in delirio

Eleonora Incardona ballando in bikini ha mostrato a tutti i suoi fan il suo lato B. Ecco la foto che ha fatto impazzire tutti quanti.

Viso sempre sorridente e professionalità in tutto quello che fa, fisico mozzafiato e milioni di followers che la seguono con affetto e attendono sempre che posti qualcosa di bello da mostrare.

Eleonora Incardona e il balletto sensuale

Di chi stiamo parlando? Di Eleonora Incardona, la giornalista sportiva che da qualche anno allieta le notizie sportive sul canale Sportitalia.

La donna è stata da subito apprezzata da parte dei telespettatori in quanto è sempre solare ed emana gioia oltre che essere dotata di tutte le forme giuste che tengono tutti i tifosi incollati allo schermo.

Nata in provincia di Ragusa, nel 1991, a Chiaramonte Gulfi, sin da bambina ha avuto il desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e così appena ne ha avuto la possibilità ha cercato di entraci.

Inizialmente partecipa al concorso di bellezza Miss Italia nel 2010 per poi concorrente a Veline per diventare la nuova velina mora ma in nessuna delle due occasioni riesce ad ottenere la vittoria.

Successivamente diventa famosa per via della sua relazione con Mirko Manola, chirurgo di Milano e fratellastro di Diletta Leotta, in quanto figlio di Ofelia Castorina avuto da un uomo diverso rispetto il padre della Leotta.

Tifosissima della Juventus, la Incardona dopo la relazione con il chirurgo ha cercato in tutti i modi di levarsi da dosso l’etichetta di “cognata di…” dato che per un breve periodo era conosciuto solo per questo.

Nel tempo, Eleonora ha dimostrato di avere una sua propria identità e di farsi valere per quella che è dichiarandosi anche una vera e propria golfer in quanto molto competitiva sul campo da gioco.

Sembra infatti, che il golf sia la sua più grande passione e sia uno dei suoi momenti preferiti dato che la rilassa molto.

Eleonora mostra il lato B

La Incardona si mostra spesso sui suoi social in più pose e in più outfit condividendo con i suoi followers sia i momenti più importanti delle sue giornate sia mostrando i posti che visita durante i suoi viaggi.

In un ultima storia pubblicata su Instagram, Eleonora ha mostrato un momento di divertimento con la sua amica Veronica Dipasquale in uno stabilimento balneare.

Le due, si sono dimenate in un divertente ballo e la Incardona con un bikini rosa molto aderente ha mostrato il suo lato B facendo impazzire ancora una volta i suoi fan.