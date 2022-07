Addio De Ligt, ecco il sostituto incredibile scelto da Allegri: vuole solo lui

Con Matthijs De Ligt sempre più vicino all’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri avrebbe indicato alla dirigenza bianconera un profilo che nessuno avrebbe potuto mai immaginare.

Dopo Chiellini anche De Ligt dovrebbe salutare la Juventus in questa sessione di mercato. Il difensore olandese ha chiesto la cessione alla società che ora deve necessariamente andare alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Tra le società di Serie A che più sono attive in questo inizio di calciomercato c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri vogliono riscattare le ultime deludenti stagioni e tornare a vincere quanto meno in Italia già dal prossimo anno. Gli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria sono stati fatti in questo senso: regalare ad Allegri due giocatori di livello internazionale in grado da subito di spostare gli equilibri.

Nonostante ciò la Juve dovrà fare a meno di alcuni elementi che sono si sono resi protagonisti della storia recente del club. Tra questi ci sono alcuni giocatori in scadenza di contratto e non rinnovati come Chiellini, Bernardeschi e Dybala, oltre a Morata per cui l’Atletico Madrid non ha aperto a sconti. I bianconeri potrebbero concretamente perdere anche un altro giocatore simbolo della rosa: Matthijs De Ligt.

Il difensore olandese classe ’99, arrivato alla Juventus dall’Ajax tre stagioni fa per 85 milioni di euro, avrebbe infatti chiesto la cessione. Il giocatore non sarebbe più convinto al 100% del progetto e vorrebbe provare una nuova esperienza all’estero. Su di lui ci sono forti Chelsea e Bayern Monaco, ma ci sarà bisogno di trovare l’intesa economica tra i club per fa sì che l’affare possa andare in porto.

La Juventus pesca in Premier League: ecco i dettagli

La Juventus vorrebbe puntare su De Ligt anche per il futuro, ma se ciò non dovesse accadere si è già mossa per trovare un sostituto all’altezza dell’olandese. Il profilo chiesto da Allegri è quello di un difensore vecchio stampo: fisico, attento in marcatura ma allo stesso tempo capace di far iniziare l’azione da dietro. E il nome individuato come prima scelta arriva dalla Premier League e in particolare dall’Arsenal: Gabriel.

Il difensore brasiliano è un classe 1997 ma nonostante la giovane età ha già dimostrato di poter giocare da titolare ad alti livelli. In questa stagione infatti sono state 35 le presenze in Premier League, condite anche da ben cinque reti. Acquistato nell’estate del 2020 dal Lille per 26 milioni, adesso i Gunners chiedono quasi il doppio per lui: 40 milioni. Una cifra elevata ma che potrebbe essere trattabile, unita a uno stipendio attuale di 2,6 milioni di euro comunque accessibile per la Juventus.

I bianconeri hanno puntato su di lui come prima scelta e, soprattutto in caso di partenza immediata di De Ligt, il suo nome potrebbe sempre di più rappresentare un’idea concreta per la difesa di Allegri.