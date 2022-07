Colpo da urlo in Serie A: è fatta per l’attaccante del Real Madrid

La Serie A si prepara per accogliere per la prossima stagione un attaccante del Real Madrid, pronto a fare le fortune del suo nuovo club: i tifosi sono letteralmente impazziti.

Carlo Ancelotti ha dato il via libera alla cessione da parte del club di Florentino Perez per un giocatore che non rientrava più nei piani delle Merengues ma che ha tutto per fare la differenza nel campionato italiano.

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo con molte squadre attive alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tutti vogliono cercare di completare la rosa nel più breve tempo possibile, in vista del tour de force che impegnerà i club di Serie A nella prima parte dell’anno. Dal 13 agosto al 13 novembre si giocheranno infatti ben quindici giornate di campionato, per poi lasciare spazio al Mondiale in Qatar.

Tra le squadre più impegnate ci saranno quelle che ovviamente hanno conquistato nella scorsa stagione l’accesso alle coppe europee. Milan, Inter, Napoli e Juventus in Champions League, Lazio e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Per i viola si tratta di un ritorno in campo internazionale dopo cinque anni di digiuno.

Per cercare di aumentare ancora di più la competitività della rosa, Commisso ha intenzione di regalare a Vincenzo Italiano degli acquisti importanti, a maggior ragione dopo la cessione di Dusan Vlahovic a metà della scorsa annata ai rivali della Juventus. Soprattutto nel ruolo di attaccante centrale infatti la Fiorentina ha risentito e non poco della mancanza dei gol del serbo, visto che né Piatek né Cabral hanno convinto a pieno.

Italiano ha il suo nuovo bomber: ecco costi e dettagli

L’allenatore della Fiorentina aveva chiesto alla sua dirigenza un attaccante di livello internazionale, con l’istinto del killer sotto porta ma anche capace di giocare con la squadra. L’occasione è arrivata proprio dal club Campione d’Europa, il Real Madrid, che ha dato il via libera per la partenza di un giocatore ormai ai margini del progetto di Ancelotti: Luka Jovic.

Il centravanti serbo (connazionale di Vlahovic) è stato acquistato dalle Merengues nel 2019 per ben 63 milioni di euro. Una cifra enorme che poi il giocatore, anche per il poco spazio avuto, non è riuscito a ripagare in campo. La Fiorentina però ha voluto fortemente puntare su di lui, convinta di poter rigenerare un ragazzo che ha ancora 24 anni. L’operazione con il Real Madrid è stata conclusa a titolo definitivo, con gli spagnoli che hanno concesso il cartellino a costo zero, assicurandosi però il 50% su una futura rivendita. Il contratto che Jovic firmerà sarà un biennale con opzione per altre due stagioni a 5 milioni di euro all’anno, che però il club spagnolo pagherà per metà per il primo biennio.

Il giocatore sarà a Firenze già il 9 luglio per le visite mediche e la firma sul contratto. La Serie A è pronta ad accogliere un possibile crack della prossima stagione.