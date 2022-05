Eleonora Incardona in bikini stordisce: ‘Mamma mia che palloni’ | FOTO

By

Eleonora Incardona ha incantato tutti i suoi fan per via di una foto in costume molto sexy. Ecco lo scatto pubblicato sui social.

Una delle giornaliste sportive più amate degli ultimi tempi è senza ombra di dubbio Eleonora Incardona diventata famosa per via del suo impegno con la rete televisiva Sportitalia.

Eleonora Incardona e le foto al mare

La rete televisiva è una delle più apprezzate dai telespettatori appassionati di sport per via della sua capacità di trattare argomenti riguardanti le notizie del loro gioco preferito dando aggiornamenti in tempo reale essendo sempre attendibili.

Molte donne sono passate dall’emittente diventando molto famose e sorprendendo i telespettatori per via della loro bellezza che ha gli ha tenuti incollati allo schermo.

Una di queste è Eleonora Incardona, classe 1991, nata in provincia di Ragusa a Chiaramonte Gulfi ha cominciato a entrare a far parte nel mondo dello spettacolo sin dal 2010 quando prende parte al concorso di bellezza Miss Italia e successivamente tentare di diventare una velina di Striscia la notizia partecipando al programma Veline.

Nonostante la sua voglia di entrare a far parte dello showbiz, Eleonora si definisce una golfer per via della sua passione per il golf, sport a cui si dedica a tempo pieno.

Oltre il golf, la Incardona è molto amante degli animali ed è una tifosa della Juventus, ma la sua fama la si deve per via della relazione avuta con Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta, figlio di sua madre Ofelia Castorina.

Nonostante la storia d’amore con Mirko sia finita, Eleonora non riesce ancora a levarsi di dosso l’etichetta di “cognata di Diletta Leotta” e pertanto cerca ogni giorno di dimostrare di avere una sua personalità.

La donna è anche una modella e spesso sul suo profilo Instagram si possono notare alcune foto provenienti da shooting fotografici a cui ha preso parte facendo rimanere senza parole i suoi followers che ammontano ad oltre 667mila.

Il post del viaggio in Messico

In uno degli ultimi post pubblicati sul social, la Incardona ha postato delle foto riguardanti un suo ricordi di viaggio a Los Cabos in Messico dichiarando di volersi risvegliare in quell’esatto luogo.

Eleonora nelle foto è ritratta con un costume da bagno molto aderente mentre è intenta a bere una bevanda tipica del posto in una noce di cocco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Subito dopo la pubblicazione i suoi ammiratori hanno commentato la foto giocando ironicamente sulle noci di cocco, facendo alcune battute su di esso e sul suo bel seno prorompente.

A questi non sono mancati anche commenti di apprezzamento e di stima nei suoi confronti.