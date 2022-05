Ex Inter si sbilancia su Dybala: quello che ha detto ha infiammato i tifosi

Un ex giocatore dell’Inter tra i più famosi si è sbilanciato su Dybala: quello che ha detto ha scatenato i tifosi nerazzurri.

Continua a tenere banco la faccenda riguardante il futuro di Paulo Dybala, che al termine della stagione lascerà a parametro zero la Juventus.

A due giornate dal termine del campionato si avvicina sempre di più il momento in cui Paulo Dybala comunicherà il suo prossimo club. Dopo sette anni a difendere i colori della Juventus infatti la Joya cambierà aria per provare a dimostrare di essere ancora un top nel suo ruolo.

Sulla faccenda è voluto intervenire un ex giocatore dell’Inter che in passato ha militato anche per i bianconeri: Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano è un classe ’83 ma all’alba dei 39 anni non ha nessuna intenzione di mollare il calcio giocato. La sua carriera prende il volo nell’annata 2005/06 quando con il Racing Santander si mette in mostra nella prima divisione spagnola. Dopo un breve passaggio all’Almeria, viene acquistato dalla Fiorentina dove colleziona ben 40 presenze in una singola stagione con Prandelli allenatore.

A fine anno decide di trasferirsi ai rivali della Juventus e diventa uno dei perni della squadra per due anni, prima di essere ceduto al Galatasaray in Turchia. Qui rimane per ben quattro stagioni, prima del ritorno nuovamente in Serie A con la maglia dell’Inter. Nella sua esperienza in nerazzurro, Felipe Melo colleziona 38 presenze, 1 gol e 1 assist. Poi il ritorno in patria con la maglia del Palmeiras, con cui vince due Copa Libertadores in cinque anni. Quest’anno il passaggio al Fluminense, club con cui con tutta probabilità chiuderà la sua carriera.

Il retroscena su Mancini e il futuro della squadra nerazzurra: incredibile rivelazione

Sulla questione relativa al futuro di Paulo Dybala, Felipe Melo ha criticato duramente la scelta della Juve di lasciare andar via un giocatore così forte. Da tifoso interista, il centrocampista brasiliano ha ammesso che desidererebbe e non poco vederlo con la maglia nerazzurra la prossima stagione. Adesso però c’è la finale di Coppa Italia e Felipe Melo non ha dubbi sul fatto che la Joya proverà a lasciare il segno prima di andarsene via.

Su Roberto Mancini invece, allenatore dell’Inter nell’annata 2015/16, il brasiliano ha dichiarato: “È nel mio cuore, mi ha voluto all’Inter. Ho lasciato tutto in Turchia per vestire il nerazzurro perché era un sogno da piccolo”. In questa stagione però Felipe Melo è convinto che lo scudetto andrà ai cugini rossoneri visto che mancano solamente due partite alla fine del campionato. “Il Milan sta facendo un grandissimo lavoro, da Pioli a Maldini fino a Ibra. Ho avuto l’occasione di lavorare con Pioli all’Inter, è un bravissimo allenatore e merita lo scudetto”.

Parole chiare e senza peli sulla lingua, caratteristiche che hanno contraddistinto Felipe Melo lungo tutto il corso della sua carriera.