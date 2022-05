Milan – La vendita si rallenta: un clamoroso colpo di scena sconvolge ancora i piani

Sembra esserci un intoppo nella trattativa con il fondo Investcorp che ha rallentato la vendita del club: i dettagli.

La dirigenza rossonera si prepara a vivere un finale di stagione intensissimo, sia sul campo che fuori.

Sul campo la squadra di Stefano Pioli è concentratissima per la conquista del diciannovesimo scudetto, che porterebbe di nuovo il campionato al Milan dopo 10 anni d’attesa. Mancano solo due partite alla fine del campionato e ai rossoneri basta vincere le partite con Atalanta e Sassuolo per laurearsi campioni.

Se la squadra e l’allenatore sono concentratissimi sul concludere al meglio la stagione, la dirigenza è concentrata anche su un altro ambito, forse ancora più grande, quello della vendita societaria.

L’attuale proprietario del club meneghino è il fondo americano Elliot, subentrato nel 2018 a Li Yonghong, che aveva preso il Milan da Berlusconi poco più di un anno prima. L’era di Elliot, che ha affidato la presidenza del club a Paolo Scaroni, già amministratore delegato di Enel e Eni, sembra però essere arrivata al capolinea.

L’offerta più ghiotta sul tavolo delle trattative sembrava quella del fondo del Bahrein Investcorp, che aveva ottenuto un’esclusiva grazie ad un’offerta di circa 1.18 miliardi di euro. La trattativa si è raffreddata però nelle ultime ore, a causa di un dettaglio non indifferente che ha fatto stizzire il fondo, che è arrivato addirittura a far scadere l’esclusiva, e che rischia di far saltare una trattativa ben avviata per l’acquisto della squadra.

Quell’offerta che ha fatto arrabbiare gli arabi: i dettagli di un’operazione clamorosa

Dietro la scadenza dell’esclusiva con il fondo arabo Investcorp sembra esserci una nuova offerta, questa volta proveniente da un fondo americano. Si tratterebbe del fondo Red Bird, fondato nel 2014 da Gerry Cardinale, un ex partner di una delle più importanti banche del mondo, la Goldman Sachs, con asset di valore totale che si aggira intorno ai 4.5 miliardi di dollari.

In ambito sportivo il fondo è già proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox (squadra di baseball) oltre a gestire l’85% del Tolosa, fresco di promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1.

L’offerta degli statunitensi sembra essere superiore a quella presentata dagli arabi, che era di circa 1.18 miliardi di euro. L’inserimento di Red Bird avrebbe infastidito Mohammed Al Ardhi, guida di Investcorp, aprendo dunque la strada alla nuova pretendente per la squadra rossonera, una che potrebbe portare nuovamente il Milan ai livelli di un tempo. Vedremo alla fine chi sarà il nuovo proprietario del club rossonero.