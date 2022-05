Eleonora Incardona ipnotizza con il suo davanzale galattico | I nostri occhi sono tutti per lei

Eleonora Incardona ha sorpreso tutti quanti per via di una foto in cui si nota il suo seno. Ecco il post pubblicato su Instagram.

Il mondo dello sport oltre che popolarsi di aitanti atleti e bellissime donne sportive è pieno anche di giornaliste che fanno girare la testa ai telespettatori per via della loro bellezza e delle loro forme.

Eleonora Incardona e il seno troppo in mostra

Una delle più apprezzate è Eleonora Incardona, giornalista che presenzia in molte trasmissioni della rete Sportitalia, con cui lavora da qualche anno.

La donna è molto apprezzata non solo per la sua forma fisica ma anche per la sua professionalità dando un grande apporto alla rete televisiva informando gli spettatori di quello che accade nel mondo sportivo con dirette anche in tempo reale e aggiornamenti dell’ultimo minuto.

La Incardona è nata a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa nel 1991 e da sempre ha avuto la passione del mondo dello spettacolo a tal punto da partecipare al concorso di bellezza Miss Italia nel 2010 per poi prendere parte al programma Veline che selezionava le nuove veline che sarebbero state protagonista di Striscia la notizia.

Oltre la passione per lo showbiz, Eleonora è una golfer, come lei stessa si definisce e fa del golf una vera e propria ragione di vita, dato che è lo sport a cui è più appassionata e che più la fa rilassare, nonostante sia molto competitiva.

Tra le sue altre passioni ci sono gli animali e la Juventus, squadra di calcio di cui si dichiara tifosa. Nonostante la sua professione, Eleonora è diventata famosa per essere stata la cognata di Diletta Leotta.

Infatti, la donna è stata fidanzata con Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta, avuto da sua madre Ofelia Castorina con un altro compagno diverso dal padre della nota giornalista sportiva.

Il post su Instagram

La storia con Manola è finita da tempo ma ancora oggi tutti quanti la etichettano come “la cognata di…” e per questo motivo la Incardona cerca di dimostrare di avere una personalità che va oltre l’etichetta che le è stata affibbiata.

Per ora però, quello che ha messo in mostra è ben altro e sul suo profilo Instagram, la donna ha mostrato tutte le sue forme mandando in delirio i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora è stata ospite di Gino Sorbillo, nella sua pizzeria a Napoli, e per l’occasione il maestro pizzaiolo ha realizzato una pizza col suo nome.

La donna ha mostrato tramite delle foto l’opera ma quello che risalta è ben altro rispetto la pizza.