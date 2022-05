Danilo D’Ambrosio ad una settimana dalla sfida scudetto: ecco come allenta la tensione il calciatore

Sono settimane molto impegnative per tutti i giocatori dell’Inter in attesa della sfida scudetto fissata per domenica 22 maggio 2022. Danilo D’Ambrosio ha trovato il modo perfetto di rilassarsi foto prima del fatidico match di stagione.

Il nuovo campionato di serie A è stato ricco di grandi sorprese e sfide per i calciatori delle varie squadre che sono scesi in campo di settimana in settimana perla accaparrarsi il primo posto in classifica. Attualmente a concorrere per lo scudetto 2022 sono Inter e Milan, a 37 punti entrambe pronte quindi accontentarsi la partita della prossima domenica di maggio che per loro si prospetta molto più ardua di quanto si possa immaginare.

Nel frattempo, il giorno dopo una nuova giornata di campionato i calciatori si godono alcuni momenti di relax prima di tornare a concentrarsi mente e corpo sulla prossima partita in calendario. Non a caso l’attenzione dei media si concentra proprio su Danilo D’Ambrosio.

Danilo D’Ambrosio prima della sfida scudetto

Il campionato di serie A 2022 per l’Inter è stato veramente molto faticoso, anche se ugualmente dico di grandi sorprese che hanno permesso alla squadra di primeggiare ed arrivare ormai a fine della lunga corsa con buone possibilità di ottenere il fatidico scudetto.

In attesa di tornare a concentrarsi sugli allenamenti, così come spiegato precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo proprio Danilo D’Ambrosio che ha deciso di godersi qualche momento di relax così come attestato da una foto condivisa sui social network nel corso delle ultime ore.

La pausa dal campo di D’Ambrosio

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web troviamo il perfetto momento di relax che Danilo D’Ambrosio si è concesso fuori dal campo sportivo in attesa di tornare in campo ad allenarsi in vista della finale e sfida di scudetto.

A raccontare tutto nel dettaglio e stata la moglie Enza De Cristofaro che con i propri fan e tifosi dell’Inter ha voluto condividere un momento intimo vissuto con il marito, lontano dal mondo, intenti a vivere la bellezza di un pranzo fuori baciati dal sole in attesa delle calde giornate d’estate.