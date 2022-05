Indiscrezione clamorosa – Italia ripescata ai Mondiali, non tutto è perduto: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Un’indiscrezione che ha del clamoroso è emersa nelle ultime ore e potrebbe avere notevoli ripercussioni sul ripescaggio dell’Italia per i prossimi Mondiali in Qatar.

L’eliminazione ai playoff contro la Macedonia del Nord ha avuto un effetto catastrofico per il calcio italiano, che ha dovuto subire la seconda eliminazione consecutiva dal Mondiale dopo quella del 2018. Ma dalle notizie dell’ultima ora potrebbe non essere tutto perduto.

Era la sera del 24 marzo quando la Nazionale allenata da Roberto Mancini vide spezzato il sogno della partecipazione ai Mondiale di quest’anno previsto in Qatar. Riavvolgendo il nastro, tutto è iniziato con l’incredibile vittoria degli Europei: partiti come outsider, gli Azzurri hanno superato agilmente il loro girone prima di eliminare in ordine cronologico Austria, Belgio, Spagna e trionfare in finale a Wembley contro l’Inghilterra padrone di casa.

Un cammino epico che ha riportato l’Italia sul tetto d’Europa dopo aver subito la cocente eliminazione dai Mondiali del 2018 contro la Svezia. Dopo aver raggiunto il picco c’è però la discesa e quella degli Azzurri è stata una discesa negli inferi. Nel girone di qualificazione per Qatar 2022 sono infatti arrivati quattro pareggi nelle ultime cinque sfide, compresi quelli nella doppia sfida con la Svizzera. Grazie a questi risultati gli elvetici hanno raggiunto il primo posto e la qualificazione diretta, mentre l’Italia si è dovuta accontentare del playoff.

A Palermo arriva quindi la Macedonia del Nord, il primo dei due ostacoli per arrivare al Mondiale. Poi tutti sanno come è andata, con il gol proprio dell’ex rosanero Trajkovski nel finale a spezzare il sogno di milioni di italiani.

Le parole del presidente della Federgolf riaccendono le speranze: ecco quello che ha detto

A sei mesi dalla partita inaugurale tra Olanda e Senegal potrebbe però ancora non essere detta l’ultima parola. A rilasciare dichiarazioni di speranza per tutto il popolo azzurro è il presidente della Federgolf Franco Chimenti. In un suo intervento a “La politica nel pallone” a Rai Gr Parlamento ha dichiarato: “Sì, c’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto pensano tutti”.

Infatti ha fatto molto rumore l’indiscrezione che vorrebbe l’Ecuador squalificato per aver utilizzato un giocatore non ecuadoregno nei gironi di qualificazione sudamericani. Si tratta di Byron Castillo che, secondo il Cile, la Nazionale che ha presentato il ricorso alla Fifa, avrebbe presentato un falso certificato di nascita. Il giocatore non solo sarebbe in realtà colombiano ma avrebbe anche tre anni in più rispetto a quello dichiarato. Un vero e proprio scandalo che, se fosse accolto, porterebbe alla squalifica immediata dell’Ecuador e al ripescaggio di un’altra squadra. E qua Chimenti prosegue il suo intervento: “C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e della squadra più in alto nel ranking: e questa è sicuramente l’Italia. Se i nostri dirigenti si impegneranno molto in questo senso, si potrebbe arrivare davvero a un ripescaggio”.

Tutti i sessanta milioni di italiani sperano: dopo la grandissima delusione, questa clamorosa indiscrezione potrebbe infatti cambiare tutto.