Eleonora Incardona: la scollatura è impressionante, impossibile non zoommare

Eleonora Incardona ha incantato tutti i suoi fan con una scollatura da far girar la testa. Ecco la foto pubblicata dalla donna.

Nel mondo dello sport anche le giornaliste sono famose a volte più degli stessi atleti. Infatti grazie alla loro bellezza e al loro sex appeal riescono a incantate milioni di telespettatori e tifosi di tutto il Paese.

Eleonora Incardona e la scollatura vertiginosa

Una di queste è Eleonora Incardona, apprezzatissima per via del suo modo di parlare in modo spigliato delle situazioni accadute in campo e nel dare tempestivamente notizie riguardanti le ultime notizie in modo diretto con disinvoltura.

Nata a Ragusa, nel 1991, ma cresciuta a Chiaramonte Gulfi, Eleonora ha sempre cercato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Inizialmente prendendo parte al concorso di bellezza Miss Italia, nel 2010 e successivamente partecipando alle selezioni di Veline, programma tv che sceglieva le prossime veline di Striscia la Notizia.

Il suo successo però si deve a Sportitalia dove diventa volto del canale, grazie anche alla fama ottenuta per via della su storia con Mirko Manola, chirurgo plastico di Milano e fratellastro della regina delle conduttrici sportive Diletta Leotta.

La Incardona, sta cercando in tutti i modi di levarsi da dosso l’appellativo di cognata di Diletta Leotta, dopo che la storia tra lei e il chirurgo di Milano è tramontata ormai da tempo.

Eleonora, ha dimostrato di essere anche una sportiva, non solo per la sua forma fisica ma anche per via del fatto di praticare sport. Infatti, si autodefinisce una vera e propria golfer, grazie al golf sport che la fa rilassare a cui si dedica a tempo pieno.

Tifosissima della Juventus e amante degli animali a tal punto da apparire spesso in alcune foto in compagnia del suo chihuahua, è proprio in compagnia del suo cagnolino che si è fatta immortalare nell’ultima foto pubblicata su Instagram.

La citazione ad Al Bano e Romina

Citando la canzone di Al Bano e Romina, Felicità, Eleonora nella foto sfoggia un sorriso smagliante e un bicchiere di vino nella mano mentre è a Cannes, in Francia.

I fan non hanno potuto non notare la sua scollatura, messa in mostra ancora una volta, e non hanno fatto a meno di scatenarsi nei commenti definendola divina e incitando a far vedere ancora di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

La Incardona può considerarsi una vera e propria influencer dato che vanta oltre 712mila followers sul suoi profilo social. Utenti che la seguono con affetto e continuano ad apprezzarla per via della sua indiscutibile bellezza.