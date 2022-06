Fenomeno Gnonto – Il suo futuro potrebbe essere in Serie A: ecco le squadre che hanno messo gli occhi su di lui

La prestazione di Wilfried Gnonto in Nations Leaguecontro la Germania ha attirato le attenzioni di molti club: il futuro del classe 2003 potrebbe essere nuovamente in Serie A.

La Nazionale di Mancini potrebbe aver trovato una nuova stella per il futuro: Wilfried Gnonto. Il nome dell’attaccante in forza al Zurigo è sulla bocca di tutti: il ritorno in Italia è un’ipotesi concreta.

Dopo la pesante sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina, l’Italia era chiamata a una prova d’orgogli nella prima partita di Nations League contro una delle sue rivali storiche: la Germania di Flick. Nonostante una formazione completamente stravolta e zeppa di giovani, gli Azzurri hanno giocato bene creando vari pericoli dalle parti di Neuer.

Il momentaneo vantaggio è arrivato al 70′ grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, ma quasi tutti i meriti sono da dare all’assist man: Wilfried Gnonto. Il giovane attaccante di origini ivoriane ma nato a Verbania nel 2003, alla sua prima apparizione con la Nazionale maggiore, è stato capace di saltare Kehrer e mettere al centro un pallone delizioso che il capitano della Roma ha dovuto solo spingere in rete.

Un esordio da ricordare per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ma che nel luglio del 2020 ha lasciato i nerazzurri per andare a giocare con continuità in Svizzera allo Zurigo. Con la squadra biancoazzurra Gnonto ha conquistato il campionato da protagonista, segnando 8 gol e fornendo 3 assist. La prestazione fornita con la maglia della sua Nazionale ha però acceso le sirene del calciomercato, con molte squadre (anche di Serie A) pronte a puntare su di lui per il futuro.

Velocità e potenza fuori dal comune: Gnonto richiesto da mezza Europa

Il contratto di Gnonto con lo Zurigo scade al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2023, e non sembra intenzione del giovane talento rinnovare. Per questo motivo non è da escludere una sua partenza già in questa sessione di mercato, con molte squadre in giro per l’Europa interessate a lui.

In Germania ci sono Friburgo e Hoffenheim molto forti sul giocatore: in particolare la seconda, che accoglierà a partire dalla prossima annata André Breitenreiter (ex tecnico proprio dello Zurigo) sulla propria panchina. Gnonto interessa anche in Belgio, storica patria di giovani talenti, e più nello specifico all’Anversa. In Serie A per il momento l’unica che pare aver chiesto informazioni per il giocatore è il Sassuolo, ma si parla anche di un Monza molto vigile dopo la promozione in massima serie. Quel che è certo è che il ragazzo tornerebbe volentieri in Italia per dimostrare il suo valore, motivo per cui le ultime due ipotesi sono da tenere in seria considerazione.

Insomma, il futuro di Gnonto è ancora un enigma. Quel che è certo è che il talento piemontese proverà ancora a mettersi in mostra nelle prossime partite della Nazionale per dare una svolta decisiva alla sua carriera.