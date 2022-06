Eleonora Incardona: la scollatura è pazzesca, straborda tutto fuori | Followers ipnotizzati

By

Eleonora Incardona ha mostrato una scollatura pazzesca in una foto in compagnia di alcune sue amiche e colleghe. Ecco il post su Instagram.

Nel mondo dello sport, oltre che calciatori e allenatori a conquistare il cuore di tutti i tifosi ci sono anche le giornaliste sportive che grazie alla loro professionalità e alla loro bellezza riescono ad incantare tutti quanti.

Eleonora Incardona e la foto ad Ibiza

Una di queste è Eleonora Incardona che è diventata famosa a seguito della sua presenza in molti programmi di Sportitalia, emittente dove lavora da qualche anno.

Per via della sua simpatia e per la semplicità con cui comunica i risultati sportivi e aggiorna in tempo reale gli spettatori sulle novità del mondo dello sport, la donna si è conquistata la fama diventando una delle più seguite sui social.

Nata nel 1991 in provincia di Ragusa, a Chiaramonte Gulfi, ha da sempre avuto voglia di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Inizialmente ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia e poi ha tentato di diventare velina, partecipando al programma Veline che selezionava le ballerine del tg satirico, Striscia la notizia.

Nel mondo sportivo è anche nota per essere una golfer, come lei stessa si definisce. La Incardona ha spesso dichiarato di rilassarsi molto sui campi da golf e di avere una vera e propria passione per questo sport diventando molto competitiva durante le gare.

Tifosa della Juventus, fino a qualche tempo fa era conosciuta come “cognata di Diletta Leotta”, per via della relazione intrapresa con Mirko Manola, chirurgo di Milano e fratellastro di Diletta Leotta.

La Incardona, dopo la storia con il fratellastro della Leotta ha voluto farsi conoscere meglio dal pubblico per levarsi di dosso l’accostamento con la conduttrice sportiva e sembra esserci riuscito dato che in molti l’apprezzano per quello che è.

Sul suo profilo Instagram, Eleonora è molto attiva e condivide ogni momento della sua vita con i suoi followers, alla quale è molto grata. Sempre sorridente e piena di vita, la Incardona mostra anche una forma fisica invidiabile.

La scollatura troppo profonda

In un ultimo post pubblicato sul social, si è mostrata durante un momento di relax ad Ibiza, in compagnia di Ludovica Pagani, Giada Todesco e Lisa Ragno, in un club mostrando un outfit total white.

Il vestitino mostra una scollatura molto profonda che mostra tutto il seno mandando in estasi i followers che da sempre l’apprezzano anche per le sue forme.

Ancora una volta, Eleonora ha ricevuto una pioggia di complimenti da parte delle sue colleghe e dei suoi seguaci.