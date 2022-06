Spunta un retroscena inedito su Morata: bianconeri pronti al sacrificio, ecco chi farà le valigie

La Juventus ha definitivamente salutato Alvaro Morata. I bianconeri, pur di trattenerlo, hanno provato il tutto per tutto.

L’attaccante spagnolo ha fatto ritorno all’Atletico Madrid dopo la scadenza del prestito biennale alla Juve. I bianconeri erano pronti a sacrificare tre giocatori pur di tenerlo in squadra.

Alvaro Morata lascia la Juventus insieme a Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. L’attaccante spagnolo farà ritorno all’Atletico Madrid dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito con i bianconeri.

La società ha provato a trattenerlo in tutti i modi dialogando con il club spagnolo, ma non ci sono stati i margini per proseguire nelle trattative.

La Juve era pronta al tutto per tutto e ha proposto anche tre giocatori ai Colchoneros: tutto questo, però, non è bastato.

Juve disposta a tutto: offerta monstre rifiutata dall’Atletico Madrid

La Juve dovrà apportare diverse modifiche alla rosa attuale. I quattro addii citati in precedenza hanno lasciato un vuoto non indifferente, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Due terzi del tridente che ha concluso la stagione, infatti, non sarà più a Torino: tuttavia, tornerà Chiesa al fianco di Vlahovic.

I bianconeri avrebbero voluto trattenere Morata, giocatore che Allegri apprezza e che ha saputo valorizzare al meglio. Il giocatore ha sempre risposto presente, accettando anche di cambiare ruolo pur di andare incontro alle esigenze della squadra. A gennaio è stato molto vicino al Barcellona, ma ha deciso di rimanere alla Juve giocandosi le proprie carte.

La dirigenza avrebbe voluto riscattarlo, ma la trattativa con l’Atletico Madrid ha avuto esito negativo. La Juventus era anche disposta ad offrire tre giocatori: Zakaria, Rabiot e Kean.

L’accordo originale prevedeva un prestito biennale per €20 milioni (10 all’anno) più un riscatto da €35 milioni per un totale di €55 milioni. La Juve ha provato ad abbassare il prezzo concordato con l’Atletico Madrid chiedendo uno sconto, ma gli spagnoli hanno risposto negativamente.

Inoltre, i bianconeri sarebbero stati pronti ad offrire uno scambio: soldi più uno fra Zakaria, Rabiot e Kean. Nonostante si trattasse di una buon offerta, l’Atletico ha declinato senza pensarci molto. La volontà del club spagnolo, infatti, è quella di incassare dalla cessione di Morata rifiutando qualsiasi cifra inferiore ai €35 milioni pattuiti.

Ora il destino del centravanti spagnolo è in mano ai rojiblancos: potrebbe finire nuovamente sul mercato, ma non è da escludere a priori l’ipotesi permanenza a Madrid.