Eleonora Incardona: le curve mozzafiato sono incontenibili, la foto conquista i social

Eleonora Incardona ha nuovamente sorpreso tutti i suoi fan mostrando una foto in cui mostra tutte le sue forme. Ecco il post pubblicato dalla donna.

Molte donne sono famose nell’ambito sportivo per via del loro modo di comunicare ai telespettatori e ai tifosi le notizie riguardanti le novità e le cronache dei loro sport preferiti con passione e professionalità.

Eleonora Incardona e la foto in costume

Alcune di loro sono anche seguite per via della loro indiscutibile bellezza che ogni giorno incanta i loro fan grazie ad una serie di foto che pubblicano sui loro social e che non possono non ricevere complimenti.

Una di questa è Eleonora Incardona che fino a qualche tempo fa era famosa per essere la cognata di Diletta Leotta. Infatti, la donna era fidanza con Mirko Manola, fratellastro della Leotta e figlio di sua madre Ofelia Castorina avuto con un uomo diverso dal padre di Diletta.

L’uomo, è molto famoso in ambito chirurgico, essendo uno dei migliori sul campo milanese. La Incardona, vuole scollarsi di dosso l’etichetta di cognata di… e quindi cerca ogni giorno di emergere grazie alla sua professionalità.

Diventata uno dei volti più popolari di Sportitalia, ha da sempre cercato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo partecipando prima al concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, Miss Italia e successivamente ha partecipato al programma Veline, cercando di diventare la nuova velina mora.

Classe 1991, nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, Eleonora si ritiene una grande tifosa Juventina e ha più volte dichiarato di essere molto appassionata del golf sport che la rilassa e di cui ne fa una ragione di vita.

Per questo motivo, si autodefinisce una vera e propria golfer e di essere molto competitiva sul campo da gioco. Infatti scorrendo nelle sue immagini pubblicate su Instagram si possono trovare alcune foto della Incardona mentre si cimenta nel suo spor preferito.

I complimenti dei followers

Ma tra queste foto, Eleonora pubblica anche altre che lascia senza fiato tutti i suoi ammiratori che non sono pochi ma bensì raggiungono gli oltre 716mila followers.

Sempre sorridente e in forma, la donna ha pubblicato una foto in cui si è fatta ritrarre in un momento di relax a Montecarlo con addosso un costume da bagno di un noto marchio di indumenti intimi.

I fan non hanno potuto non accorgersi delle sue forme riempiendola di complimenti e di lodi per via della sua bellezza, la sua simpatia e la sua eleganza che da sempre la contraddistingue e le fa avere sempre più consensi positivi.