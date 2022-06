Ancelotti in lacrime: le parole del calciatore commuovono tutti

Il giocatore saluta il Real Madrid dopo 15 anni e in conferenza stampa ringrazia compagni e società, momento emozionante che ha coinvolto anche Carlo Ancelotti.

Oggi a Madrid non è un giorno come tutti gli altri per i tifosi dei Blancos.

Una leggenda di questo club, dopo quindici anni con la camiseta blanca indossata 546 volte, realizzando 38 reti, ha deciso che è arrivato il momento di salutare.

Venticinque titoli vinti tra cui 6 Liga e ben 5 Champions League. Arrivato a 17 anni, nel gennaio 2007, dal Brasile dove giocava per il Fluminense, con il compito di sostituire un certo Roberto Carlos. In questi quindici anni il terzino destro non ha certamente sfigurato diventando uno dei più forti del mondo nel suo ruolo.

A 34 anni, Marcelo, saluta la sua seconda casa per cercare una ultima esperienza dove poter dare il suo contributo. “È difficile lasciare la squadra della tua vita. Quest’anno mi sono reso conto che per essere importante non c’è bisogno di giocare, ma fare la propria parte nello spogliatoio“.

Marcelo, leggenda del club che ha vinto più di tutti

Alla conferenza stampa di addio, il giocatore non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare tutti i momenti vissuti in questo club e nel salutare tutti i suoi compagni di squadra con i quali, nel corso degli anni, ha vissuto gioie e dolori.

“Non volevo uno o due anni di contratto per pietà. Sono arrivato qui da bambino e me ne vado come un uomo e con grande serenità. Mi viene da piangere ma è per le tante emozioni e per i tanti ricordi che conservo“.

A salutare la leggenda più vincente del club erano presenti anche il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e l’allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico durante la conferenza ascolta con attenzione le parole del giocatore che al Real a scritto un pezzo di storia, facendosi prendere dall’emozione Ancelotti non è riuscito a trattenere le lacrime.

Infine Marcelo dedica un pensiero ad un’altra leggenda del club, Raul. Un gesto e delle parole che mostrano cosa significa essere veramente un campione e una leggenda: “Mi hai aiutato tantissimo quando sono arrivato qui. Nel calcio ognuno cerca un esempio, io ho scelto te“.