Alice Campello battesimo dei figli a Venezia: ecco come si è vestita

Estate piena d’amore per Alice Campello e Alvaro Morata, la coppia da poco celebrato con un party super esclusivo il battesimo dei loro due figli Alessandro e Leonardo.

Sono una tra le famiglie più amate del mondo del calcio italiano è in grado di essere costantemente tra i protagonisti più discussi delle pagine di cronaca rosa, così come è successo nel corso delle ultime ore per il calciatore della Juventus e l’influencer italiana.

La coppia ha da poco celebrato il battesimo dei due figli gemelli Alessandro e Leonardo, nati non molto tempo fa, e che nel corso delle ultime ore hanno ricevuto un importante sacramento nel cuore di Venezia.

La bellissima festa per il battesimo dei figli dei Alice Campello e Alvaro Morata

Un momento magico per la giovane coppia che ha solo pochi anni fa è convolata a nozze sempre nel cuore di Venezia, così come lo stesso Alvaro Morata ricordato solo pochi giorni fa facendo una bellissima dedica d’amore alla moglie davanti la chiesa che li ha visti diventare marito e moglie.

Adesso è giunto un altro momento molto importante per la famiglia Campello Morata celebrato anche in questo caso in una città che per loro è davvero molto importante, ovvero Venezia. La coppia è tornata nella città per celebrare il battesimo dei loro figli gemelli Alessandro e Leonardo, un momento molto intimo raccontato dagli stessi attraverso le proprie pagine Instagram ma che ha visto protagonisti realmente pochissimi invitati.

Come era vestita Alice Campello?

A catturare l’attenzione dei media è stato anche il bellissimo abito sfoggiato da Alice Campello in occasione del battesimo dei suoi due figli Alessandro e Leonardo. L’influencer, infatti, per sé stessa ha scelto un abito bianco, caratterizzato da alcuni scolli che hanno messo in evidenza alcuni tratti della sua pelle.

A rendere l’outfit assolutamente perfetto troviamo un’ampia sciarpa di seta che Alice Campello ha utilizzato durante la funzione religiosa coprendo in parte l’abito che ha poi provveduto a mostrare nel pieno della sua bellezza solo successivamente… un vero e proprio successo ottenuto che con eleganza e che permette all’influenza era ancora una volta di essere annoverata come una delle donne più eleganti sui social network.