Balotelli trasferimento shock, la nuova destinazione spiazza tutti: tifosi increduli

Continua a far parlare di sé Mario Balotelli. La buona stagione in Turchia, con l’Adana Demirspor, l’ha rimesso nel radar del calciomercato e una squadra fa sul serio per lui.

Del resto all’attaccante ex Milan e Inter il talento non manca e c’è chi sarebbe pronto ad accoglierlo.

La dirigenza del club esce allo scoperto per Balotelli, è l’obiettivo numero uno.

Rilancio in Turchia, Balo is back?

Quando ci fu l’ufficialità del trasferimento di Mario Balotelli in Turchia, all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, il cambio di maglia non destò molte attenzioni. Balo veniva da due deludenti parentesi prima a Brescia, a casa sua, e poi al Monza di Berlusconi e Galliani. In queste due annate Mario ha messo a segno solo 5 gol a stagione, troppo poco per uno dal grandissimo talento come lui. La Turchia sembrava poter essere l’inizio di un tramonto in sordina di uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano. L’esperienza all’Adana Demirspor, però, ha rinvigorito il trentunenne Mario che nella sua prima stagione in Super Lig ha siglato 18 reti in 31 presenze. Le buone prestazioni gli sono valse il ritorno nel giro della nazionale con la partecipazione agli stage azzurri di gennaio, anche se poi Mario non ha trovato posto tra i convocati per i playoff.

Dopo l’ottima stagione un club punta su di lui: ” È da pallone d’oro!”

L’impatto con la Super Lig, dunque, è stato più che positivo. Balotelli ha chiuso come secondo miglior marcatore del campionato a sole due reti da Umut Bozok del Kasimpasa e ha portato la neopromossa Adana Demirspor a giocarsi un posto in Europa, salvo poi chiudere nona dopo un calo nel finale di stagione.

Tutto ciò ha convinto un club, che stima Balotelli da parecchio, a cercare l’affondo decisivo. Si tratta del Sion, squadra svizzera che milita in Super League allenata da un altro italiano: Paolo Tramezzani. A confermarlo è stato direttamente il presidente del club, Christian Constantin al quotidiano svizzero Blick. Ecco le sue parole: “È vero, parliamo con lui da settimane, ma al momento è impossibile fare previsioni sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti e lavorare sottotraccia, ma le informazioni ovviamente sono uscite fuori in Italia. È un segnale che l’interesse è reciproco“.

Balotelli ha una clausola rescissoria di soli 5 milioni di euro, per cui il presidente ha rincarato la dose cercando di convincere il giocatore che adesso deve scegliere se gettarsi in questa nuova avventura: “Se si parla solo di talento, Mario aveva le carte in regola per vincere il Pallone d’Oro. Già nel 2016 avevo parlato di lui con Mino Raiola, ma poi si era messo d’accordo col Nizza“.