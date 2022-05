Elisabetta Canalis, il morbidissimo lato B fa impazzire i fan | Il tanga viene risucchiato

By

Elisabetta Canalis ha mostrato una foto in cui mette in evidenza il suo lato B ed un costume sottilissimo. Ecco il post pubblicato sui social.

Sono molte le donne che hanno avuto una storia con un calciatore molto famoso ma poi hanno interrotto la loro relazione.

Tra queste molte sono delle ex Veline, infatti, molto spesso, specie negli anni 2000 era quasi automatica la correlazione tra le ballerine di Striscia la notizia e i campioni della Serie A e della Serie B per via di molte relazioni tra di loro.

Elisabetta Canalis e il lato B in evidenza

Una di questa era quella tra il bomber Christian “Bobo” Vieri ed Elisabetta Canalis. I due si sono lasciati per via dei continui tradimenti da parte del calciatori nei confronti dell’ex velina.

Nel libro autobiografico di Vieri, Chiamatemi Bomber, il giocatore racconta di averla conosciuta grazie ad Enzo Iacchetti che gliel’aveva passata al telefono e di averla fatta esasperare molte volte al punto che una volta la donna gli ha rigato con le chiavi una Porsche Cayenne.

Attualmente sposata con Brian Perri chirurgo da cui ha avuto una figlia chiamata Skyler, Elisabetta Canalis nata a Sassari nel 1978 comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1999 dove diventa una delle vallette dell’edizione di quell’anno del Telegatto e comparando in uno spot per gli M&M’s.

Il successo arriva nel 2002 quando viene scelta assieme a Maddalena Corvaglia come Velina per il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia diventando una coppia inossidabile anche fuori il luogo di lavoro a tal punto da posare assieme per un calendario.

Dopo l’esperienza di Velina diventa co-conduttrice del programma Controcampo e debutta come attrice nella fiction Carabinieri per poi prendere parte alla seconda stagione della sit-com Love Bugs e recintando nella pellicole Un natale a New York.

Da Sanremo allo spot sulla Liguria

Nel 2011 diventa valletta assieme a Belen Rodriguez del Festival di Sanremo 2011 e partecipa a Dancing With The Star edizione Statunitense del programma Ballando con Le Stelle.

Ultimamente la donna è apparsa in uno spot pubblicitario che promuove la regione Liguria scatenando molti commenti negativi in quanto lei sia sarda.

La Canalis, nonostante questo è molto amata e spesso regala ai suoi fan molte foto dove mette in mostra il suo sex appeal mostrandosi con un fisico mozzafiato.

Nell’ultimo post pubblicato, la donna ha mostrato il suo lato b messo in evidenza da un costume da bagno molto sottile che evidenza ancor maggiormente tutte le sue forme.