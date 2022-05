Mihajlovic – Il rientro in panchina è emozionante: le sue dichiarazioni commuovono tutti

Sinisa Mihajlovic è tornato in panchina durante la sfida fra Venezia e Bologna: le parole dell’allenatore hanno commosso i tifosi.

Il match fra Venezia e Bologna ha sancito il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic: l’allenatore serbo ha rilasciato dichiarazioni forti.

Venezia-Bologna ha offerto mille emozioni. Le due squadre hanno dato vita ad un match ricco di colpi di scena, con rimonte e contro-rimonte: alla fine si sono gli arancioneroverdi, che così restano in vita per la corsa alla salvezza.

Soprattutto, però, è stata la partita di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo è tornato subito in panchina dopo le dimissioni dall’ospedale ed è stato accolto in modo molto caloroso dal pubblico del Penzo: cori e applausi hanno segnato il suo ritorno in panchina.

Prima del match, il tecnico rossoblù ha rilasciato dichiarazioni toccanti che hanno colpito i tifosi.

Mihajlovic torna in panchina: i tifosi sono commossi dalle sue parole

Venezia-Bologna è stato un match molto divertente. Doppio vantaggio dei veneti con le reti di Henry e Kiyine, rimonta rossoblù con Orsolini, Arnautovic e Schouten prima del controsorpasso firmato Aramu e Johnsen (gol decisivo al 93′).

Gli arancioneroverdi, con questo 4-3, mantengono vive le poche speranze per la salvezza: la Salernitana ha cinque punti di vantaggio quando mancano due giornate alla fine del campionato.

Gli emiliani, invece, hanno fallito il sorpasso sull’Udinese dopo un periodo ricco di risultati positivi.

Tutti gli occhi, però, erano puntati su Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo è tornato in panchina smentendo così l’ipotesi che dava per certo un suo rientro durante la prossima stagione.

La sua squadra non è riuscita a regalargli la vittoria in questo giorno speciale, ma l’emozione era comunque molta.

Prima del match, Mihajlovic ha espresso i propri sentimenti e le sensazioni ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni sono cariche si gioia: “Il mio obiettivo era di tornare alla normalità, alla mia vita: ho fatto di tutto per esserci oggi con i miei ragazzi. L’ho fatto per loro. Non è stato facile, ma alla fine conta che abbiamo superato tutto e siamo di nuovo qui, nel mio habitat naturale”.

L’allenatore del Bologna ha insistito per tornare immediatamente a fare ciò che ama e lo ha fatto per i suoi calciatori, che durante la sua assenza lo hanno reso orgoglioso raccogliendo risultati importanti, tra cui un pareggio con il Milan ed una vittoria con l’Inter.