Erjona Sulejmani: che visione mozzafiato, sta facendo impazzire i suoi followers | FOTO bollente

Erjona Sulejmani ha mostrato nelle sue storie Instagram una parte del suo corpo che ha fatto impazzire tutti i suoi followers. Ecco la foto.

Sebbene molte donne bellissime che sono state fidanzate o sposate con calciatori di fama internazionale si siano separati da essi, i fan non si sono dimenticate di loro e ancora oggi continuano a seguirle con affetto.

Erjona Sulejmani e la storia Instagram bollente

Una di queste ex Wags, che ancora oggi riceve milioni di complimenti da parte dei tifosi è Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore albanese, attualmente al Zurigo, Blerim Dzemaili con cui è stata sposata dal 2015 al 2017.

La coppia ha avuto un figlio di nome Luan nato nel 2015 a cui entrambi sono molto legati.

Nata a Scutari, in Albania, nel 1989, Erjona è arrivata in Italia per via della guerra in Kosovo, quando era ancora molto giovane ed assieme a lei è arrivata anche tutta la sua famiglia.

Come ha dichiarato qualche anno fa durante un’intervista rilasciata al programma televisivo Rivelo, condotto dalla ballerina e conduttrice Lorella Boccia, adesso alla guida di Made in Sud assieme al rapper Clementino, Erjona nonostante abbia passato dei momenti difficili si sente una donna molto forte e questa forza la deve a quello che ha dovuto superare.

Per via dei problemi avuti a causa della guerra, è riuscita a tirare fuori uno spirito di adattamento e un carattere che non pensava di avere prima e nonostante oggi abbia ancora dei momenti di ansia dovuti al ricordo di quei giorni, è grazie alla sua tenacia che è riuscita a diventare una brava imprenditrice immobiliare.

La Sulejmani è stata eletta Miss Albania e durante gli Europei del 2016 è stata designata dai tifosi come la miglior Wags della competizione, cioè la miglior moglie o fidanzata di un calciatore, per via della sua incontrastabile bellezza.

I fan impazziti

Dopo la separazione da Dzemaili è stata protagonista del programma Temptation Island dove ha ricoperto il ruolo di tentatrice dato che non ha mai nascosto di voler intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo italiano.

Erjona sul suo profilo Instagram pubblica molte foto che vengono apprezzate dai suoi fan e nelle ultime storie del social, la donna ha mostrato una parte del suo corpo facendo impazzire i suoi followers.

La bellissima ex Miss Albania ha postato una foto dove mostra soltanto il suo corpo con addosso un bikini rosa mettendo in primo piano il suo corpo abbronzato facendo infiammare tutto il web per via delle sue curve.