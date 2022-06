Lukaku, l’Inter ora ci crede seriamente: l’ultima mossa dei nerazzurri per tentare il colpo grosso

L’Inter ora crede veramente nel colpo Lukaku: i nerazzurri sono al lavoro per chiudere la trattativa con il Chelsea. Ecco l’ultima mossa della dirigenza.

L’attaccante belga vuole tornare a Milano: l’Inter ora ci crede veramente e lavora alla mossa decisiva per chiudere l’affare.

Lukaku vuole tornare assolutamente all’Inter dopo essersi trasferito al Chelsea poco meno di un anno di un anno fa. Il belga manda messaggi molto chiari ai nerazzurri da dicembre e lui stesso sta facendo di tutto per convincere gli inglesi a lasciarlo partire.

La dirigenza interista, che per diversi giorni è rimasta fredda sulla vicenda, sta iniziando a credere seriamente di poter riportare il giocatore a Milano. In questi giorni, dunque, si sta studiando una possibile soluzione per poter ingaggiare sia Lukaku che Dybala senza cedere Lautaro: ecco la mossa che sta preparando l’Inter.

Lukaku vuole l’Inter: i nerazzurri preparano l’affondo

Uno scenario che fino a pochi giorni fa pareva essere utopia, sta diventando realtà con il passare dei giorni. Il ritorno di Lukaku all’Inter pareva essere “fantamercato”, ma piano piano si sta trasformando in possibilità concreta.

Come noto, il belga si è trasferito al Chelsea per €115 milioni lo scorso agosto e la maggiore difficoltà per un eventuale ritorno è proprio legata al suo trasferimento.

I Blues, infatti, non vorrebbero perdere un investimento tanto oneroso dopo un solo anno, ma stanno capendo che trattenere a Londra un giocatore scontento potrebbe risultare controproducente. L’Inter ha fatto capire a Lukaku di non essere disposta a chiedere un prestito agli inglesi dopo quanto accaduto la scorsa estate, ma il giocatore stesso si è messo in moto per aprire uno spiraglio per una trattativa che non avrebbe precedenti.

Dopo aver parlato con il belga, il Chelsea ha deciso di intavolare una trattativa sulla base del prestito. Il club inglese ha chiarito che spetterà all’Inter trovare una giusta formula e formalizzare una proposta.

Una volta appresa la notizia, i nerazzurri hanno iniziato a prendere seriamente in considerazione questa opportunità.

I due club si parleranno in questi giorni per raggiungere un’intesa entro il 30 giugno, giorno limite che l’Inter non intende superare. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, infatti, la trattativa andrebbe chiusa entro fine mese. Un primo incontro è già andato in scena ed è stato positivo: le parti contano di chiudere in tempi brevi.

Intanto Lukaku avrebbe anche chiarito di essere disposto ad andare incontro ad una sensibile riduzione dell’ingaggio per poter favorire il trasferimento.

I nerazzurri, però, non vorrebbero rinunciare a Dybala (manca poco per l’intesa definitiva) e non hanno intenzione di privarsi di Lautaro Martinez (e lui stesso vuole assolutamente restare). Tuttavia, sarebbe necessaria una cessione per poter sostenere gli ingaggi di tutti e tre gli attaccanti. Ad oggi, Dzeko è il principale indiziato a lasciare il club, mentre Correa ha maggiori chance di permanenza.