Erjona Sulejmani colpisce ancora, il microbikini non copre le prosperose forme | Che fisico ragazzi

Erjona Sulejmani riesci a rubare la scena ancora una volta e mostrarsi splendida con indosso un microbikini che lascia ben pochi limiti all’immaginazione…

Sono trascorsi molti anni da quando Erjona Sulejmani ha infiammato il gossip italiano a seguito della sua relazione con il centrocampista Blerim Dzemaili, diventando fin da subito una delle donne più amate nei social network e anche tra le più seguite.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dal successo che di volta in volta la donna riesce ad avere attraverso la pubblicazione di alcuni scatti nella sua pagina Instagram che raccontano la quotidianità da mamma e anche i viaggi in giro per il mondo.

Erjona Sulejmani da infarto con indosso un bikini strepitoso

L’estate 2022 e ufficialmente cominciata per tutti i vip del mondo dello spettacolo e social star, i quali già da qualche settimana stanno già godendo gli alcuni giorni di relax in riva al mare o a bordo piscina come nel caso della bellissima Erjona Sulejmani. La giovane donna, infatti, in queste ultime settimane ha avuto modo di raccontare parte delle sue vacanze già realizzate insieme al figlio nato dall’amore con il centrocampista Dzemaili nel 2015.

Nel mirino dell’attenzione del web, infatti, troviamo una foto che recentemente ha condiviso proprio la Sulejmani su Instagram mostrandosi strepitosa con indosso un bikini da urlo che sancisce la sua estate super hot.

La modella senza freni

La foto che facciamo riferimento, dunque, è stata scattata e condiviso non molti giorni fa su Instagram proprio da Erjona Sulejmani, immagine che ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan e follower sui social network.

Per l’occasione, dunque, la modella ha deciso di sfoggiare un bikini blu che lascia ben pochi limiti all’immaginazione degli utenti, folgorati dalla sua naturale bellezza così come dimostrato dai tanti commenti di seguito al post dove è possibile leggere i messaggi di coloro che la definiscono assolutamente pazzesca, bellissima, da infarto… insomma, una vera e propria dea.