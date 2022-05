Erjona sulejmani da bollino rosso, il perizoma è cosi fino che viene totalmente risucchiato | FOTO

Erjona Sulejmani ha fatto girare la testa a tutti i suoi fan dopo aver pubblicato una foto molto hot. Ecco l’immagine pubblicata sui social.

Molte sono le donne che nel corso degli anni si sono legate sentimentalmente a calciatori famosi a tal punto da diventare molto desiderate da parte dei tifosi.

Queste, vengono chiamate, così come le compagne di altri sportivi Wags, che sarebbe l’acronimo di Wife and Girlfiends. Tra queste troviamo Erjona Sulejmani, che è stata sposata dal 2015 al 2017 con il centrocampista svizzero di origini albanesi, ex calciatore del Napoli attualmente allo Zurigo, Blerim Dzemaili da cui ha avuto un figlio, Luan, nato nel 2015.

Erjiona Sulejmani e la foto bollente

La donna, nata nel nord dell’Albania a Scutari nel 1989, è approdata in Italia quando era ancora molto giovane per cercare di fuggire con la sua famiglia dalla guerra in Kosovo.

Eletta la migliore Wags dell’Europeo del 2016 venendo considerata la più sexy tra le compagne dei calciatori di tutta Europa, nel suo passato vanta la vittoria come Miss Albania e ha lavorato come modella e come imprenditrice.

Nel corso della sua vita non ha mai negato di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo e dopo la fine del matrimonio con Dzemaili, la donna ha preso parte nel ruolo di tentatrice al programma di Canale 5, Temptation Island.

Attualmente lavora come imprenditrice immobiliare e spesso ha dichiarato di non aver ricevuto un’infanzia felice dovuta alla guerra che ha vissuto che ancora oggi le crea qualche ansia per via dei traumi subiti.

Come ha rivelato lei stessa, qualche anno fa a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia, le esperienze forti l’hanno aiutata a diventare la donna forte e determinata che è adesso avendole fatto scoprire un lato di se stessa che ancora non sapeva di avere.

Lo scatto che mostra il Lato B

La Sulejmani dopo la storia con il calciatore ha avuto una breve relazione con Alessandro Basciano ex corteggiatore di Uomini e Donne e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Sui social la donna è molto seguita e non mancano parole di apprezzamento da parte dei suoi fan per via della sua bellezza e della sua forma fisica perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

In un ultimo post pubblicato su Instagram, Erjiona si è mostrata in indumenti intimi seduta sul letto e i suoi ammiratori non hanno fatto a meno di notare il suo lato B coperto solamente da un perizoma molto sottile che mette in mostra tutti i suoi glutei.

La foto ha letteralmente acceso i bollori dei suoi followers che subito hanno messo un like allo scatto postato dalla modella.