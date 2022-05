Napoli – Spalletti pianifica il futuro: faccia a faccia con De Laurentiis, nomi caldi sulla lista

Luciano Spalletti inizia a pianificare il futuro insieme al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Confronto faccia a faccia tra i due, ecco che cosa è accaduto nelle ultime ore.

Il Napoli, dopo una cavalcata che lo ha portato a sognare lo Scudetto, ha già la certezza di chiudere il campionato al terzo posto dietro le due milanesi.

Con il terzo posto i partenopei si sono assicurati la partecipazione alla prossima Champions League, competizione in cui il Napoli mancava da due stagioni.

Spalletti-Napoli avanti insieme, le nuvole sono lontane

Dopo un periodo in cui il futuro di Luciano Spalletti sembrava sempre più lontano da Napoli, coinciso con le sconfitte contro Fiorentina ed Empoli e conseguente estromissione dalla lotta Scudetto, i dubbi sul tecnico toscano sembrano essere rientrati. Grazie ai risultati ottenuti nelle ultime giornate, valsi la certezza aritmetica del terzo posto con qualche giornata d’anticipo, Aurelio De Laurentiis ha deciso di dissipare ogni questione e continuare con il tecnico di Certaldo. Il ritorno in Champions League dopo due stagioni ha favorito la conferma e, adesso, tecnico e dirigenza si preparano a programmare il Napoli della prossima stagione.

L’ex allenatore di Inter e Roma è stato chiaro, il Napoli deve puntare in alto e per farlo ha bisogno di una rosa competitiva, fisica e dalla spiccata personalità.

Il tecnico del Napoli lo vuole assolutamente, non è disposto a rinunciare a lui

Per continuare a competere ai vertici e, anzi, migliorare il risultato di questa stagione Spalletti avrebbe fatto delle richieste a Giuntoli e De Laurentiis. Il tecnico, oltre ai rinforzi necessari per ampliare la rosa del azzurra impegnata su tre fronti, avrebbe messo il veto sulle possibili partenze di alcuni suoi calciatori. In cima alla lista c’è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è da tanti anni al Napoli, dove dice di trovarsi a meraviglia. Il suo contratto, però, scadrà a giugno 2023 e le trattative, al ribasso, con il suo entourage non sono andate a buon fine. In caso di cessione non sarebbe semplice sostituire KK. La sua lunga permanenza in azzurro unita alla forte personalità hanno portato Spalletti a pensare a lui come nuovo capitano dopo la dipartita di Insigne.

La trattativa sarà tutt’altro che semplice ma Koulibaly non è l’unico nome che il tecnico vorrebbe mantenere in rosa. Una valutazione simile, infatti, è stata fatta anche per David Ospina. Il portiere è in scadenza ma Spalletti gli ha affidato le chiavi della porta grazie alla costanza e all’affidabilità, mancate ad Alex Meret. In odor di conferma sembra anche Dries Mertens che, nelle ultime settimane, ha mosso passi importanti verso il rinnovo di contratto.

In ottica mercato, oltre al georgiano Kvaratskhelia, sono caldi i nomi di Gianluca Scamacca del Sassuolo, Naithan Nandez del Cagliari e Antonin Barak dell’Hellas Verona. A quanto pare, però, il Napoli tenterà l’assalto a questi giocatori solo se dovesse partire uno tra Osimhen, Fabian Ruiz e Zielinski.