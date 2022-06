Cristiano Ronaldo e Lukaku: si apre uno scenario imprevedibile, la novità sconvolge i tifosi

Si sta delineando un vero e proprio intreccio di mercato che coinvolge Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Ecco che cosa sta accadendo nelle ultime ore!

Cristiano Ronaldo torna al centro del mercato un anno dopo il passaggio allo United. Il portoghese potrebbe dire addio dopo una sola stagione.

Il calciomercato di quest’anno sta regalando diversi colpi di scena. Fino ad ora, quello che coinvolge Romelu Lukaku è sicuramente uno dei più sorprendenti: l’attaccante belga torna all’Inter dopo essere stato acquistato dal Chelsea per €115 milioni poco meno di un anno fa. Il centravanti ha praticamente condotto la trattativa in prima persona e si è ridotto l’ingaggio pur di tornare in nerazzurro: uno scenario che, fino a poche settimane fa, pareva utopico.

Il suo rientro a Milano, però, potrebbe dare il via ad un impensabile intreccio di mercato che coinvolge Cristiano Ronaldo: la sua permanenza al Manchester United non è più così scontata.

Cristiano Ronaldo al centro del mercato: il portoghese può lasciare lo United

Ronaldo, come Lukaku, ha lasciato la Serie A poco meno di un anno fa. Il portoghese ha anche giocato la prima partita dello scorso campionato ad Udine per poi fare ritorno al Manchester United, il club che lo ha reso grande. Sulle sue tracce c’era anche il Manchester City, ma i Red Devils hanno avuto la meglio nel derby di mercato.

La sua prima annata è stata altalenante, ma comunque positiva a livello personale. Il rendimento della squadra, invece, non è stato positivo: il sesto posto in classifica è troppo poco per chi, ad inizio campionato, ambiva alla vetta della Premier League. Ora, però, inizia un nuovo corso con Erik ten Hag: l’allenatore olandese avrà il compito di rendere nuovamente competitivo lo United.

Al suo fianco, però, potrebbe non esserci Ronaldo. Come anticipato, infatti, il portoghese potrebbe rientrare in un clamoroso intreccio di mercato con Lukaku. Il Chelsea, dopo l’addio dell’attaccante belga, è alla ricerca di un attaccante e vorrebbe proprio CR7.

Boehly si sta occupando del mercato: è ormai finita l’era di Marina Granovskaia, che lascerà il club a settembre. La storica dirigente dei Blues non è più operativa, ma è comunque rimasta a disposizione come consulente per agevolare il cambiamento societario.

Il neoproprietario del Chelsea ha avuto un incontro con il potente agente portoghese Jorge Mendes: tra i temi trattati, c’è stato anche il futuro di Ronaldo.

Non è stato il punto principale del discorso, ma il club londinese vorrebbe capire se ci fossero dei margini per avviare una trattativa. L’idea è quella di sostituire Lukaku con l’ex Juve, anche se il primo obiettivo è Sterling.

Ad oggi il Manchester United non ha alcuna intenzione di cedere il proprio attaccante e si aspetta che lui decida di rimanere. CR7 nutre un profondo affetto per il club, ma ha delle preoccupazioni riguardanti il progetto sportivo: se dovesse esserci un tentennamento, il Chelsea potrebbe diventare una soluzione reale.