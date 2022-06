Uno degli obiettivi del mercato rossonero si espone: “Il loro interesse è un onore”

Il calciomercato sta entrando nel vivo e uno degli obiettivi principali dei rossoneri non ha perso l’occasione per ribadire come il Milan sia una destinazione molto gradita per la prossima stagione: ecco le parole che fanno sognare i tifosi.

Paolo Maldini e Ricky Massara sono al lavoro per regalare a Pioli una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo è quello di avere una rosa più al completo possibile in vista dell’inizio della preparazione estiva del 4 luglio.

Il calciomercato estivo sta per prendere ufficialmente il via. Nonostante questo molte squadre di Serie A sono già da tempo al lavoro per cercare di chiudere il prima possibile gli affari sia in entrata che in uscita. La Coppa del Mondo che si disputerà questo inverno costringerà infatti il campionato ad aprire i battenti già il 13 agosto.

Tra i club più attivi c’è sicuramente il Milan, che dopo la vittoria dello scudetto si prepara ad affrontare la stagione più difficile: quella della conferma. I rossoneri vogliono farsi trovare pronti su tutti i fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Dopo un primo anno di apprendimento, la squadra di Pioli vuole alzare il livello provando a raggiungere almeno gli ottavi di finale. E in tal senso la prima fascia potrebbe dare una grossa mano.

Per affrontare una stagione così impegnativa nessuno ha dubbi sul fatto che la rosa debba essere rafforzata, soprattutto in alcuni ruoli. Gli arrivi di Origi e quello sempre più vicino di Renato Sanches sono solo i primi due chiusi da Maldini e Massara. Oltre al difensore centrale, gli sforzi del Milan sono orientati soprattutto sulla linea dei trequartisti.

“Ibrahimovic è il mio idolo, sono contento che abbia vinto lo scudetto con il Milan”

Tra i trequartisti nel 4-2-3-1 di Pioli solamente Rafael Leao ha mostrato una continuità tale da permettergli di conquistarsi un posto da titolare e non mollarlo più. Dall’altra parte Messias e Saelemaekers sono sempre stati in ballottaggio e hanno dato il loro apporto più in fase difensiva che in quella offensiva. Sulla trequarti era partito molto bene Brahim Diaz, ma nella seconda parte di stagione è sparito perdendo definitivamente il posto ai danni di Kessié e Krunic. Tra gli obiettivi di mercato c’è un giocatore che sembra sempre più vicino a lasciare la Roma in questa sessione: Nicolò Zaniolo.

Il giocatore giallorosso ha parlato così dell’interesse del Milan: “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club“.



Riguardo a Zlatan Ibrahimovic, Zaniolo ha mostrato tutta la sua ammirazione: “Ibrahimovic è il mio idolo. Tra gli obiettivi raggiunti in questa stagione c’è la nostra partita insieme, che hanno vinto loro 3-1, ma che per me è stata comunque bellissima. Io ho coronato un sogno. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, mi sono vergognato… Ma l’ho studiato da lontano: per l’approccio alla partita, per come si muove da leader carismatico, Ibra è un fenomeno. E sono contento che abbia vinto lo scudetto, lui ha riportato in alto il Milan e se lo meritava. È l’ultimo? Se lui ha ancora voglia…”

Parole che collocano i rossoneri sempre più in pole per assicurarsi le prestazioni di Zaniolo. Da non sottovalutare però ci sono gli interessamenti di Juventus e Newcastle, pronte a fiondarsi sul giocatore.