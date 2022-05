Il Napoli tenta un ex juventino: la cifra sul piatto per strappare il sì è incredibile

Il Napoli vuole provare a strappare il sì a un ex giocatore della Juventus e fare uno smacco incredibile ai bianconeri: De Laurentiis non bada a spese, l’affare può chiudersi a breve.

La squadra partenopea vuole ripartire dal calciomercato per migliorare il terzo posto dell’annata appena conclusa. Spalletti vuole giocatori con esperienza anche internazionale, e il profilo identificato dalla società potrebbe fare al caso suo.

Quella tra Napoli e Juventus è una storia di rivalità eterna che nel corso degli anni ha regalato scontri epici e incredibili colpi di scena. In questa stagione la squadra allenata da Luciano Spalletti è riuscita dopo undici anni ad arrivare davanti in classifica ai bianconeri, smaltendo in parte quella che era stata la delusione della passata annata. In quell’occasione i ragazzi di Gattuso persero incredibilmente l’occasione di entrare in Champions League pareggiando in casa contro il Verona, permettendo così alla Juventus di rientrare nelle prime quattro all’ultima giornata.

La storia delle due squadre è contraddistinta anche da affari di mercato clamorosi che hanno riempito le prime pagine dei giornali. Gonzalo Higuain ha rappresentato solo l’ultimo di una lunga lista che hanno sposato il Napoli per poi “tradire” i tifosi passando alla Juventus. A dare inizio a questa tradizione ci ha pensato niente di meno che Dino Zoff, il glorioso portiere dei Mondiali di Spagna ’82, che dopo cinque anni tra le fila partenopee è diventato una leggenda bianconera. Senza dimenticare José Altafini, il primo core n’grato dei tifosi napoletani.

A seguire ci sono stati Ciro Ferrara, Fabio Quagliarella, Daniel Fonseca e Fabio Cannavaro, tanto per citarne alcuni. Adesso la storia potrebbe ripetersi ma a squadre invertite, visto che il Napoli starebbe cercando in tutti i modi di assicurarsi un ormai ex giocatore della Juventus.

Ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore, l’affare è strepitoso

Tra i giocatori bianconeri che sicuramente saluteranno la Juventus al termine del contratto ci sono Paulo Dybala, Alvaro Morata e Federico Bernardeschi. La Joya probabilmente sceglierà l’Inter come destinazione per le prossime stagioni, visto il ricco contratto che i nerazzurri potrebbero mettergli sul piatto. Più incerta la situazione relativa a Morata, che tornerà all’Atletico Madrid prima di trovare un’altra squadra. Chi invece De Laurentiis vorrebbe portare a Napoli è proprio Federico Bernardeschi.

L’esterno della Nazionale non ha trovato l’accordo con i bianconeri per il prolungamento del contratto e lascerà a parametro zero. Su di lui ci sono vari club, ma la proposta del Napoli è quella più allettante fino ad ora. I partenopei sarebbero disposti a proporre al giocatore una cifra vicina ai 3 milioni di euro a stagione, che è la richiesta del suo entourage. Quello che è emerso nelle ultime ore è la volontà di Bernardeschi ad accettare Napoli come destinazione futura, il che potrebbe velocizzare la trattativa.

La dirigenza partenopea avrebbe fretta di chiudere per evitare che possano inserirsi altri club, ma non è detto che ciò avvenga. Per questo motivo Giuntoli sarebbe già sondando altre piste qualora l’affare non andasse in porto.