Milan – Il clamoroso retroscena sul giocatore fa discutere: c’è lo zampino di Conte

Spunta un clamoroso retroscena in casa rossonera che riguarda una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Pioli: i dettagli emersi fanno discutere.

Un clamoroso retroscena su uno dei protagonisti della stagione del Milan è stato svelato nelle ultime ore: i tifosi sono furiosi.



La stagione del Milan è stata sino a qui estremamente soddisfacente ma ora è giunto il momento più delicato non solo per le questioni di campo.

I rossoneri sono ora coinvolti nelle questioni riguardo al cambio di proprietà. E’ ormai noto come Elliott sia prossimo alla cessione del club meneghino a essere meno noto però è il chi sarà l’acquirente.

Dopo la prima offerta che sembrava già essere definita da parte del fondo arabo Investcorp sembrerebbe che negli ultimi giorni si sarebbero aggiunti alla corsa anche gli americani di RedBird i quali però sembrano comunque essere dietro ai già citati arabi nella corsa all’acquisizione del club rossonero.

Una situazione societaria che fa da controno senza disturbare l’ambiente ai fatti di campo.

Gli uomini di Stefano Pioli sono in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sui cugini dell’Inter e quindi con il destino nelle loro mani a soli 180 minuti dal termine del campionato di Serie A.

Il diavolo è quindi molto vicino a ottenere la vittoria di un trofeo che nella San Siro rossonera manca dalla stagione 2010/2011 quando il Milan allora llenato da Massimiliano Allegri vinse lo scudetto chiudendo il ciclo dei cugini dell’Inter.

Uno dei motivi principali di questa grande cavalcata è la forza del gruppo creata da mister Pioli che è riuscito pur senza stelle o ingaggi mostruosi a creare per l’appunto un gruppo che naviga tutto nella stessa direzione.

Proprio su uno dei giocatori che più di tutti si è messo in mostra in questo Milan è uscito recentemente un clamoroso retroscena che avrebbe cambiato tutto.

Ecco cosa è successo, i tifosi non riescono a crederci

Nelle ultime ore a far molto rumore è stato un aneddotto raccontato da Fabrizio Biasin riguardo uno dei tasselli centrali del Milan che, se non fosse per le richieste di Antonio Conte, avrebbe forse fatto un percorso differente.

Il giocatore coinvolto è Sandro Tonali.

Il numero 8 del Milan è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi dopo una prima stagione di assestamento che aveva lasciato qualche dubbio che però oggi è stato del tutto sciolto.

Quando nell’estate del 2020 Tonali passò ai rossoneri non fu immediato il passaggio, prima del trasferimento infatti fu proprio l’Inter ad essere a un passo dal telntuosissimo classe 2000.

Come riportato da Biasin, i nerazzurri erano davvero vicini all’accordo totale per il ragazzo ma prima di poter chiudere ci fu il famoso incontro tra tecnico e società a Villa Bellini dove furono appianate le divergenze e Conte fece le sue richieste.

Fu allora che il tecnico salentino chiese giocatori di esperienza che portassero l’Inter a essere più pronta per vincere, un identikit quindi diverso da Tonali che fu quindi lasciato andare in favore di affari molto low cost ma più vicini alle richieste di Conte come Kolarov e Vidal.

Un aneddoto che non fa di certo felici i tifosi interisti che vedono ora Tonali essere un perno dei rivali del Milan ma è questa una delusione che passa in secondo piano visto il delicato momento della stagione.