Napoli – Tifosi infuriati con il tecnico: sponsorizza la concorrenza, che gaffe incredibile!

I tifosi del Napoli saranno rimasti sconcertati al sentirlo, eppure è così: la gaffe incredibile del tecnico ha fatto il giro del web, ecco cosa è successo.

Un campionato equilibrato come questo non lo si vedeva da anni. A 8 giornate dal termine quasi tutte le squadre giocano per centrare i propri obiettivi. Chi sogna di raggiungere la qualificazione alle coppe europee, chi punta a mantenere la categoria e chi, in alto, si gioca la gloria: vincere lo scudetto.

La situazione in cima alla classifica è molto incerta con 4 squadre in soli 7 punti.

Bagarre per il titolo

Ad accendere gli animi per questo finale di stagione è senz’altro la lotta scudetto. Milan, Napoli e Inter che occupano le prime tre posizioni, hanno tecnici che non hanno mai trionfato in Italia, sarebbe per loro una prima volta. L’Inter, campione in carica e partita con i favori del pronostico, ha rallentato sensibilmente nell’ultimo periodo perdendo la vetta, ritrovandosi a -6 dai cugini del Milan, con una partita da recuperare. Il Napoli ha espresso a tratti il miglior calcio del campionato ma qualche passo a vuoto di troppo, come le sconfitte in casa con Spezia ed Empoli, non gli hanno permesso di balzare in vetta. I rossoneri, in rampa di lancio in quest’ultimo periodo hanno ottenuto due vittorie importantissime contro proprio Inter, nel derby, e Napoli, decise entrambe da Olivier Giroud.

La situazione di incertezza nel nostro campionato riscuote interesse in tutto il mondo. Intervistato ai microfoni di DAZN, nel corso di Sunday Night Square, ha parlato una vecchia conoscenza del nostro calcio.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Zapata va via, questa volta per davvero: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore

La dichiarazione che ha fatto infuriare i tifosi

Uscito malconcio dalla grande sfida contro il Barcellona, Carlo Ancelotti, oggi allenatore del Real Madrid ma con un passato sia al Milan che al Napoli. Il mister ha detto la sua sulla lotta scudetto: “Contento per il Milan in vetta alla classifica? Ovviamente sì. Credo che non serva ribadirlo, ma lo faccio: io sono milanista“.

LEGGI ANCHE -> Chelsea – Tuchel sorprende con una pesante bordata ai top club italiani

Con queste dichiarazioni, Ancelotti ha suscitato l’insorgere dei tifosi napoletani che non hanno assolutamente apprezzato che il loro ex tecnico si sia esposto cosi apertamente contro la squadra partenopea che lo aveva accolto alla grande al suo arrivo in azzurro. Carletto, però, ha ribadito ancora una volta di essere legato ai colori rossoneri, con la quale ha vinto due Champions League e uno scudetto.