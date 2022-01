Federico Chiesa figlio d’arte: il padre è stato un incredibile stella del calcio

Federico Chiesa è uno dei talenti più apprezzati nel mondo del calcio e che ha contribuito alla conquista della vittoria degli Europei 2020… un talento, a quanto pare ereditato dal padre!

In queste ultime settimane i riflettori dei media sono stati concentrati su Federico Chiesa, il tutto anche a seguito del grave infortunio avuto recentemente dal centrocampista della Juventus.

Solo poche ora fa Chiesa ha aggiuntato i tifosi sull’ottima riuscita del suo intervento che, non appena concluse tutte le cure del caso, tornerà il prima possibile sul campo da calcio, pronto a conquistare nuovi record traguardi.

Nel corso delle ultime ore, comunque sia, l’attenzione dei media si concentra sulla vita privata di Federico Chiesa, figlio d’arte per lo sport.

Federico Chiesa vita privata: tutto sulla famiglia

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo Federico Chiesa e le sue origini… dato che il centrocampista della Juventus è figlio d’arte, in quanto il padre è un’ex stella del calcio italiano.

Federico Chiesa, dunque, hai ereditato il suo grande talento dal padre Enrico che negli anni passati è stato annoverato tra i migliori attaccanti della sua generazione conquistando ben 138 reti in Serie A. Il padre del centrocampista della Juventus, la propria carriera, ha militato in squadre come Sampdoria, Parma, Fiorentina e Lazio.

Enrico Chiesa, inoltre, è stato uno dei giocatori della nazionale tra il 1996 e il 2001, e negli anni scorsi ha intrapreso anche la carriera di allenatore per le squadre Figline e Sampdoria.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi e Wanda Nara, sfoggiano la stessa borsa che solo loro possono avere: i motivi

La famiglia Chiesa nel segno del calcio

Il centrocampista Federico Chiesa, comunque sia, non è l’unico ad avere ereditato il talento sportivo del padre per quanto riguarda il calcio. In questi ultimi anni a farsi spazio nella cronaca sportiva, senza ombra di dubbio, è stato proprio Federico Chiesa, anche se attualmente si trova forzatamente in panchina a seguito del delicato infortunio avuto e per il quale si è recentemente sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

LEGGI ANCHE -> Napoli, la brutta notizia che nessuno di aspettava: non rinnova!

Come il centrocampista della Juventus, anche il fratello Lorenzo classe 2004 ha da poco fatto il suo esordio nel mondo del calcio italiano indossando anche lui viola la maglia della viola della Fiorentina, come il calciatore ed il padre Enrico Chiesa.