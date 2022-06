Festa di compleanno da urlo in casa Ronaldo: FOTO

Momento molto importante per la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, a raccontare tutto nel dettaglio e stata la stessa influenza attraverso la pubblicazione di alcune immagini molto speciali arrivate nella sua pagina Instagram.

Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili da vivere per la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che hanno dovuto affrontare la grave perdita di uno dei due figli, nonché il fratello gemello della piccola Esmeralda.

Recentemente, però, a tenere banco nel mondo del web è stata una raccolta di immagini che racconta un momento molto importante per la coppia formata dal calciatore dell’influencer… Immagini che hanno subito fatto il giro del web ed emozionato i fan della coppia.

Festa di compleanno in casa Ronaldo

Il dolore vissuto nei giorni scorsi lascia spazio al racconto di un momento di gioia che Cristiano Ronaldo ha vissuto insieme alla propria famiglia. Facciamo riferimento a grandi emozioni che la coppia ha vissuto mi diceva il figlio maggiore del calciatore Cristiano junior e in vista nel suo dodicesimo compleanno.

Non a caso a fare il giro del web troviamo delle immagini che Georgina Rodriguez ha voluto condividere con i propri fan e che men che non si dica sono diventate virali sul web, rappresentando così un effettivo nuovo inizio per la giovane mamma che nella sua famiglia ha trovato la forza di risorgere da un grande dolore come quello vissuto.

Le immagini esclusive conquistano i media

A raccontare i momenti più belli della festa di compleanno di Cristiano Junior è stata proprio Georgina Rodriguez, nelle vesti di mamma orgogliosa e soprattutto felice di poter condividere con il figlio del compagno un traguardo così molto importante.

Infatti, a quanto pare è stata la stessa Rodriguez ad organizzare nel minimo dettaglio il party esclusivo documentando tutto sui social network è come una dolcissima dedica d’amore condivisa appunto dalla giovane donna, pronta a vivere un momento molto importante della sua vita nonostante tutto.